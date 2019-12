Geralt i Yennefer w Wiedźminie 3 jak Henry Cavill i Anya Charlota - dzięki modowi

News

pepsi ,

Na stronie Nexusmods udostępniono mody do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, które upodabniają postacie do bohaterów udostępnionego na Netflixie serialu Wiedźmin. Dzięki modyfikacjom Geralt i Yennefer wyglądają tak jak odtwórcy ich ról we wspomnianej produkcji. Głowy i ciała mają zmienione kształty, naniesiono nowe tekstury twarzy i dopasowano fryzury, a nawet kolor oczu – tak, by współgrały z wyglądem Henry’eGo Cavilla i Anyi Charloty. Efekty możecie podziwiać w poniższej galerii.

Premiera serialu Wiedźmin na Netflixie spowodowała gwałtowny wzrost liczby aktywnych graczy w Wiedźminie 3 od CDP RED. Sama produkcja telewizyjna oceniana jest różnie, ale w naszej recenzji wypada przyzwoicie.

gallery:13456

Oferta gier w sklepie sferis.pl