Premiera serialu Wiedźmin w serwisie Netflix

Maria Wawrzyniak

Wyczekiwany serial Wiedźmin zadebiutował dziś na platformie Netflix dokładnie o 9:00 czasu polskiego. Pierwszy sezon składa się z ośmiu odcinków i, jak to w przypadku Netfliksa, wszystkie odcinki zostały udostępnione jednocześnie. W naszym kraju możemy obejrzeć produkcję razem z polskimi napisami, z lektorem, a nawet z dubbingiem – wybierając ostatnią opcję serialowy Geralt przemówi głosem Michała Żebrowskiego. Przypomnijmy również, że serialowa historia Rzeźnika z Blaviken nie zakończy się na jednym sezonie – serwis Netflix zamówił już drugi, aczkolwiek nie znamy na ten moment daty premiery. Pozostaje nam więc zaprosić Was do oglądania. Koniecznie podzielcie się wrażeniami w komentarzach!

