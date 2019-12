Głos Batmana: "nie przegapcie The Game Awards". Oczekiwana zapowiedź wreszcie nastąpi?

News

pepsi ,

“Miejcie oczy i uszy szeroko otwarte podczas The Game Awards dziś w nocy! Mamy dla was małe co nieco...” – zapowiada na Twitterze Roger Craig Smith, aktor, który użyczył swego głosu Mrocznemu Rycerzowi w grze Batman: Arkham Origins. Prequel serii autorstwa Rockesteady Studios to jak dotąd jedyna część, która powstała w innym studiu – odpowiadało za niego WB Games Montreal. Wygląda na to, że za kilka godzin możemy doczekać się ogłoszenia kolejnej.

Batman: Arkham, nie licząc produkcji na gogle VR, po raz ostatni dało o sobie znać w czerwcu 2015 roku, gdy na rynku zadebiutował Batman: Arkham Knight. Od tamtego czasu wielokrotnie spodziewaliśmy się przy różnych okazjach, że kolejna część zostanie zapowiedziana, ale do tej pory nic takiego się nie wydarzyło. Dziś w nocy fani Mrocznego Rycerza wreszcie mogą mieć jednak swoje pięć minut.

Nie jest to zresztą pierwsza poszlaka świadcząca o tym, że na TGA 2019 zostanie ogłoszony nowy Batman. Transmisja na żywo z gali rozpocznie się o godz. 2.30 w nocy. Bądźcie z nami.

Oferta gier w sklepie sferis.pl