The Game Awards 2019 - oglądaj na żywo od 2.30!

News

pepsi ,

Data premiery Elden Ring, świeży trailer Ghost of Tsushima, zapowiedź nowego Batmana – oto najgorętsze ogłoszenia i pokazy, jakich spodziewamy się po tegorocznym TGA.

Już tej nocy poznamy najlepsze gry 2019 roku. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na gali The Game Awards, a wśród nominowanych prym wiodą Death Stranding i Control z odpowiednio dziewięcioma i ośmioma szansami na zgarnięcie statuetki. Wszystkie nominacje ujawniono już blisko miesiąc temu.

Ale The Game Awards to nie tylko rozdawanie nagród, ale też zapowiedzi i pokazy wcześniej niepublikowanych materiałów. Ogłoszonych zostanie około 10 nowych gier, a ponadto mamy doczekać się ujawnienia daty premiery Elden Ring i pokazu nowego trailera Ghost of Tsushima.

Dlaczego jeszcze warto zarwać noc dla The Game Awards? O tym dowiecie się z naszej zapowiedzi. Jeśli zdecydujecie, że warto obejrzeć transmisję z gali na żywo, zachęcamy Was, byście zrobili to właśnie tu, razem z nami. Początek przewidziano na 2.30 czasu polskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=jxAihuiYxuU&feature=emb_title