200 milionów dolarów w jeden dzień. Dodatek Final Fantasy do Magic: The Gathering zrobił furorę wśród graczy

Dodatek Final Fantasy do karcianki Magic: The Gathering okazał się niesamowitym sukcesem komercyjnym, osiągając sprzedaż o wartości 200 milionów dolarów w zaledwie jeden dzień. To nie tylko rekordowa sprzedaż w krótkim czasie, ale również najlepiej sprzedający się zestaw w całej historii Magic: The Gathering. Hasbro, które poinformowało o tym wyniku nie kryje zadowolenia z wyniku.

Dodatek Final Fantasy do Magic: The Gathering rozbił bank

Zestaw wprowadził do świata Magic: The Gathering postacie, lokacje, zaklęcia i potwory znane z różnych odsłon kultowej sagi Final Fantasy. Każdy element tego dodatku sprzedał się błyskawicznie, od boosterów po kolekcjonerskie pudełka. Dla porównania poprzedni hit Magic: The Gathering w kolaboracji z Władcą Pierścieni potrzebował aż sześciu miesięcy, by osiągnąć taki sam wynik sprzedaży, jaki Final Fantasy osiągnęło w jeden dzień. Warto pamiętać, że zestaw z uniwersum Tolkiena zawierał legendarną, jedyną w swoim rodzaju kartę “Jedyny Pierścień”, którą później kupił raper Post Malone za miliony dolarów.