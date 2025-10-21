20 lat temu ten film DC całkowicie zmienił podejście do kina superbohaterskiego

Twórcy do dziś czerpią z niego inspirację.

Latem 2025 roku mija dokładnie 20 lat od premiery filmu Batman – Początek w reżyserii Christophera Nolana. W oczekiwaniu na jego najnowszy projekt, Odyseję, warto przypomnieć sobie, jak reżyser dokonał prawdziwej rewolucji w podejściu do kina superbohaterskiego. Po latach karykaturalnych interpretacji Mrocznego Rycerza Nolan postawił na realizm, psychologiczną głębię i powagę, jakiej komiksowi bohaterowie wcześniej rzadko doświadczali na dużym ekranie. Batman – Początek był początkiem nowego kina superbohaterskiego Inspiracją dla reżysera były m.in. komiksy Batman: Year One Franka Millera i The Long Halloween Jepha Loeba, które ukazywały początki kariery Bruce’a Wayne’a oraz jego moralne dylematy. Nolan chciał stworzyć historię o człowieku, nie o masce — o tym, jak trauma, strach i idea sprawiedliwości kształtują bohatera. Film miał też oddać ton klasycznych opowieści sensacyjnych i szpiegowskich, łącząc realizm z mitologią superbohatera. Słowem-klucz w tym wypadku był “realizm”.

W główną rolę wcielił się Christian Bale, a partnerowali mu m.in. Michael Caine, Liam Neeson, Gary Oldman i Cillian Murphy. Produkcja, której budżet wyniósł około 150 milionów dolarów, zarobiła na całym świecie ponad 370 milionów, zdobywając uznanie zarówno widzów, jak i krytyków. Chwalono ją za odświeżenie marki, dojrzały ton i świetnie napisany scenariusz. Po chłodno przyjętym Batmanie i Robinie z 1997 roku, Nolan przywrócił postaci Bruce’a Wayne’a należny jej ciężar i dramatyzm. Film dał początek nie tylko nowej trylogii Batmana, ale też zapoczątkował stylistyczne zmiany w przyszłym podejściu do adaptacji komiksów.

Film wprowadził też kino superbohaterskie “na salony”. Zdobył uznanie krytyków i kilka prestiżowych nominacji, w tym do Oscara za najlepsze zdjęcia autorstwa Wally’ego Pfistera. Produkcja otrzymała także trzy nominacje do nagród BAFTA oraz nagrody Saturn dla najlepszego filmu akcji i Christiana Bale’a za główną rolę. Christopher Nolan został wyróżniony przez Empire Awards jako najlepszy brytyjski reżyser. Choć obraz nie zdobył wielu statuetek, otworzył drogę do jeszcze większych sukcesów artystycznych i komercyjnych jego kontynuacji. Batman – Początek wypada traktować jako przełom nie tylko dla serii, ale dla całego gatunku filmów o superbohaterach. Nolan udowodnił, że komiks może być punktem wyjścia do poważnego kina o tożsamości, strachu i odpowiedzialności. Zamiast spektakularnych efektów i humoru, postawił na realizm, surową estetykę i psychologiczną motywację postaci, wyznaczając nowy standard, do którego DC sięga do dziś. Filmy z uniwersum, od trylogii Nolana po współczesne produkcje, wciąż budują swoje fundamenty na wizji, która zaczęła się w 2005 roku. Rozwiąż quiz o filmie Batman – Początek

