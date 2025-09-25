Zaloguj się lub Zarejestruj

Batman - Początek. 20 lat od premiery - jak dobrze pamiętasz film?

Jakub Piwoński
2025/09/25 11:00
0
0

W 2025 roku mija 20 lat od premiery filmu Batman – Początek w reżyserii Christophera Nolana. Produkcja ta na nowo zdefiniowała kino superbohaterskie, odchodząc od komiksowej przesady na rzecz mroczniejszej, realistycznej opowieści o genezie Mrocznego Rycerza. To właśnie od tego filmu rozpoczęła się słynna trylogia Nolana, która na trwałe wpisała się do historii kina superbohaterskiego.

Z okazji tej rocznicy przygotowaliśmy quiz, w którym sprawdzisz swoją wiedzę o aktorach, postaciach i fabule Batmana – Początku.

Tagi:

Quiz
Batman
DC
Christopher Nolan
quiz
Batman - początek
adaptacja komiksu
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


