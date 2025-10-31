Zaloguj się lub Zarejestruj

Amazon miał tworzyć MMORPG w świecie Władcy Pierścieni. Projekt rzekomo anulowano po zwolnieniach

Patrycja Pietrowska
2025/10/31 09:00
0
0

Rzekome anulowanie gry MMORPG w świecie Władcy Pierścieni miało nastąpić po masowych zwolnieniach w Amazon.

Pojawiły się wieści o rzekomym wstrzymaniu prac nad grą MMORPG, której akcja miała rozgrywać się w uniwersum Władcy Pierścieni. Za doniesieniami stoi Rock Paper Shotgun, który powołuje się na usunięty już wpis na LinkedIn autorstwa Ashleigh Amrine, byłej inżynier rozgrywki w Amazon Games. Amrine, będąca częścią fali zwolnień, poinformowała w swoim poście, że opuściła Amazon Games, podobnie jak jej utalentowani współpracownicy z zespołu New World oraz pracownicy zaangażowani w tworzenie raczkującej gry Lord of the Rings.

The Lord of the Rings
The Lord of the Rings

MMORPG w świecie Władcy Pierścieni miało zostać anulowane. Doniesienia po zwolnieniach w Amazon

Dziś rano zostałam objęta zwolnieniami w Amazon Games, razem z niezwykle utalentowanymi współpracownikami pracującymi nad New World oraz naszym powstającym projektem w świecie Władcy Pierścieni (naprawdę by się wam spodobał). – napisała Amrine.

GramTV przedstawia:

Anulowanie produkcji ma swoje źródło w szeroko zakrojonych cięciach kadrowych prowadzonych przez Amazon, które objęły ponad 14 000 pracowników w różnych oddziałach firmy, w tym w studiach deweloperskich. MMORPG oparte na franczyzie Władcy Pierścieni zostało po raz pierwszy zapowiedziane w maju 2023 roku, a produkcją zajmował się ten sam zespół, który stworzył New World. Projekt ten był realizowany w ramach umowy licencyjnej zawartej między Amazon Games a Middle-earth Enterprises, spółką należącą do Embracer Group.

Chociaż szczegóły dotyczące samej rozgrywki były skąpe, wiadomo było, że fabuła miała obejmować historie zawarte w Hobbicie, Drużynie Pierścienia, Dwóch wieżach oraz Powrocie króla. Gra miała również oferować świat umożliwiający szeroką eksplorację Śródziemia.

Źródło:https://gamingbolt.com/the-lord-of-the-rings-mmorpg-by-amazon-game-studios-has-reportedly-been-cancelled

Tagi:

News
plotka
MMORPG
Amazon
Władca Pierścieni
Amazon Game Studios
anulowany
anulowanie
Hobbit
J.R.R. Tolkien
Władca Pierścieni: Powrót króla
Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia
Władca Pierścieni: Dwie wieże
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112