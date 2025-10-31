Amazon miał tworzyć MMORPG w świecie Władcy Pierścieni. Projekt rzekomo anulowano po zwolnieniach

Pojawiły się wieści o rzekomym wstrzymaniu prac nad grą MMORPG, której akcja miała rozgrywać się w uniwersum Władcy Pierścieni. Za doniesieniami stoi Rock Paper Shotgun, który powołuje się na usunięty już wpis na LinkedIn autorstwa Ashleigh Amrine, byłej inżynier rozgrywki w Amazon Games. Amrine, będąca częścią fali zwolnień, poinformowała w swoim poście, że opuściła Amazon Games, podobnie jak jej utalentowani współpracownicy z zespołu New World oraz pracownicy zaangażowani w tworzenie raczkującej gry Lord of the Rings.
MMORPG w świecie Władcy Pierścieni miało zostać anulowane. Doniesienia po zwolnieniach w Amazon
Dziś rano zostałam objęta zwolnieniami w Amazon Games, razem z niezwykle utalentowanymi współpracownikami pracującymi nad New World oraz naszym powstającym projektem w świecie Władcy Pierścieni (naprawdę by się wam spodobał). – napisała Amrine.
