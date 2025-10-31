Amazon miał tworzyć MMORPG w świecie Władcy Pierścieni. Projekt rzekomo anulowano po zwolnieniach

Anulowanie produkcji ma swoje źródło w szeroko zakrojonych cięciach kadrowych prowadzonych przez Amazon, które objęły ponad 14 000 pracowników w różnych oddziałach firmy, w tym w studiach deweloperskich. MMORPG oparte na franczyzie Władcy Pierścieni zostało po raz pierwszy zapowiedziane w maju 2023 roku, a produkcją zajmował się ten sam zespół, który stworzył New World. Projekt ten był realizowany w ramach umowy licencyjnej zawartej między Amazon Games a Middle-earth Enterprises, spółką należącą do Embracer Group.

Chociaż szczegóły dotyczące samej rozgrywki były skąpe, wiadomo było, że fabuła miała obejmować historie zawarte w Hobbicie, Drużynie Pierścienia, Dwóch wieżach oraz Powrocie króla. Gra miała również oferować świat umożliwiający szeroką eksplorację Śródziemia.