10 darmowych gier od Amazon Prime Gaming na koniec roku! Znamy listę tytułów

Dopiero co informowaliśmy, że na GOG.com możecie odebrać jeszcze jedną grę całkowicie za darmo, a Amazon właśnie ogłosił doskonałą promocję na zbliżający się okres świąteczny. W ostatnich dniach grudnia Amazon Prime Gaming pozwoli swoim subskrybentom na odebranie kolejnych dziesięciu darmowych gier. Przypomnijmy, że firma udostępniła w swojej usłudze na początku tego miesiąca osiem darmowych gier. Najwyraźniej Amazon zainspirował się Epic Games Store, które już w najbliższy czwartek rozpocznie codzienne rozdawnictwo gier za darmo i ogłosili swoją własną ofertę.

Od 27 grudnia do 3 stycznia członkowie Prime Gaming będą mogli odebrać łącznie aż dziesięć tytułów. Wśród darmowych gier znajdziecie Dishonored 2, trzy gry z serii Metal Slug, czy The Last Blade. Ponadto gracze będą mogli odebrać wyjątkowe bonusy w takich grach, jak Farm Heroes Saga, Candy Crush i Candy Crush Soda Saga. Więcej szczegółów znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy listę gier, które subskrybenci usługi będą mogli odebrać bez dodatkowych opłat.

Amazon Prime Gaming – pełna lista darmowych gier na koniec 2022 roku