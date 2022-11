Amazon Prime Gaming oficjalnie na grudzień. Subskrybenci pobiorą aż osiem gier

Kilka dni temu do sieci wyciekła oferta Amazon Prime Gaming na grudzień. Na oficjalnie potwierdzenie nie musieliśmy długo czekać i na dzień przed udostępnieniem nadchodzącej oferty, firma zaprezentowała pełną listę gier. W grudniu na subskrybentów usługi czekać będzie nie jak wcześniej podawano pięć produkcji, ale aż osiem. Do Quake i Brothers: A Tale of Two Sons dołączyły takie tytuły, jak The Amazing American Circus oraz Rose Riddle 2: Werewolf Shadow. Gry zostaną udostępnione już jutro 1 grudnia. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Amazon Prime Gaming – pełna lista gier na grudzień 2022