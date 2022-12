Kolejny prezent dla graczy na PC. Odbierzcie darmową grę na GOG.com

Posiadacze komputerów osobistych są w ostatnim czasie mocno rozpieszczani darmowymi grami. Na Steamie wciąż możecie odebrać dwie darmowe gry, w tym jeden zupełnie nowy tytuł, który miał premierę na początku grudnia. Tym razem kolejnym tytułem udostępnionym całkowicie za darmo podzielił się sklep GOG.com. Gracze mogą przypisać do swojego konta Ghost of a Tale, niezależną przygodową grę akcji z elementami RPG z 2018 roku.

Ghost of a Tale to gra RPG akcji, w której wcielasz się w Tilo, myszego minstrela uwikłanego w niebezpieczną przygodę. Akcja gry toczy się w średniowiecznym świecie zamieszkałym wyłącznie przez zwierzęta i kładzie nacisk na immersję oraz eksplorację. Zawiera elementy skradania się, rozwijania postaci, prowadzenia rozmów z sojusznikami i wrogami oraz zadania poboczne.

Kolejna darmowa gra na GOG.com

Aby odebrać Ghost of a Tale za darmo, udajcie się pod ten adres. Grę możecie przypisać do swojego konta GOG.com wyłącznie do 15 grudnia, do godziny 15:00 czasu polskiego.