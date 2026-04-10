Zabawa w pochowanego 2 - recenzja filmu. I żyli długo i nieszczęśliwie

W 2019 roku Zabawa w pochowanego okazała się zaskakującym hitem. Film zanotował przyzwoity wynik box office (jak na swój skromny budżet), zyskał ciepłe recenzje i grono fanów. Na kontynuację przyszło nam czekać aż siedem lat. Czy było warto?

Kino kocha przewrotność, bo nic nie działa na wyobraźnię widza tak skutecznie, jak zderzenie tego, co czyste i uroczyste, z tym, co brutalne i odarte ze złudzeń. A ślub, jako jeden z najbardziej utrwalonych symboli szczęścia, aż prosi się o to, by go zbezcześcić. I znów dostajemy ten sam obraz i efektowne odwrócenia znaczeń. Problem w tym, że tym razem trudno znaleźć w nim coś, co nie byłoby boleśnie oczywiste.

Sarah Michelle Geller najwyraźniej znów poczuła krew, i to od niej warto zacząć, bo stanowi ciekawy łącznik między różnymi horrorowymi światami, które się tu przenikają. W zeszłym roku powróciła symbolicznie do swojej roli w remake’u Koszmar minionego lata, pojawiając się jedynie we wspomnieniach, co było raczej ukłonem niż pełnoprawnym powrotem. To jednak nie ten comeback, na który wszyscy czekali. Bo aktora była też związana z rebootem kultowego Buffy, który ostatecznie nie doszedł do skutku, bo Disney nie był zadowolony z odcinka pilotażowego. Geller zamiast tego zagrzała miejsce w innej marce — tej, która z niepozornego pomysłu zaczęła wyrastać na coś większego.

Jej obecność w Zabawie w pochowanego 2 nie jest zresztą przypadkowa, bo ścieżki twórców przecinają się tu w sposób niemal ironiczny — duet Radio Silence, czyli Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, wcześniej wskrzesił przecież serię Krzyk (Geller także była jej częścią), nadając jej nową energię po latach stagnacji. Ich przygoda z tym uniwersum zakończyła się jednak przed siódmą częścią, która — delikatnie mówiąc — nie została dobrze przyjęta. Czym zajęli się Radio Silence gdy nie kręcili Krzyku 7? Kręcili Zabawę w pochowanego 2. Czy wyszli na tym lepiej? Właśnie na to pytanie postaram się odpowiedzieć.

Krwawe deja vu

Choć oba filmy dzieli siedem lat, Zabawa w pochowanego 2 jest bezpośrednią kontynuacją wydarzeń z pierwszej części. Tuż po masakrze panna młoda trafia do szpitala. Składa zeznania, ale trudno oczekiwać, by ktoś uwierzył w historię o satanistycznym rytuale, śmiertelnej grze i eksplodujących ciałach. Sytuacja szybko się jednak komplikuje. Gra nie została zakończona. Wręcz przeciwnie — dopiero się rozkręca, tym razem na znacznie większą skalę. Jest taka scena, w której jeden z oprawców zostaje wrzucony do pralki, i trudno nie odnieść wrażenia, że to właśnie temu filmowi przydałoby się podobne odświeżenie — solidne, bez sentymentów, z nastawieniem na pozbycie się zaschniętych plam po poprzedniej części. Twórcy idą bowiem drogą najprostszą z możliwych. Powtarzają schemat. Ta sama bohaterka. Ta sama suknia. I w ślad za tym powielają też własne błędy.

Na papierze wszystko wygląda lepiej — więcej postaci, więcej nazwisk, więcej możliwości. W praktyce jednak dostajemy galerię figur, które przypominają raczej manekiny ustawione w witrynie niż ludzi z krwi i kości, i nawet jeśli kamera próbuje tchnąć w nich życie, to ono ulatuje szybciej, niż zdążymy się nimi zainteresować. To szczególnie razi, bo mamy do czynienia z elitą — ludźmi, którzy teoretycznie prowadzą normalne życia. Tymczasem ich fanatyzm jest tak przerysowany, że aż odrealniony. Przeciwnicy pogrążają tę akcję – są pozbawieni niuansów, jednowymiarowi, zamknięci w swojej obsesji niczym w klatce, z której nie ma wyjścia ani dla nich, ani dla widza.

Powrót do tej samej gry, tylko głośniejszy

Na drugim planie pojawiają się za to twarze, które potrafią przyciągnąć uwagę, nawet jeśli tylko na chwilę. O Geller już wspominałem, ale jest tego więcej. David Cronenberg, legendarny reżyser horrorów, ale także ubiegłorocznego Zza grobu, zdążył nas już przyzwyczaić do gościnnych występów. Tu jego udział jest raczej symboliczny. Z kolei Elijah Wood po raz kolejny udowadnia, że potrafi wykorzystać swój niewinny wizerunek w sposób przewrotny – pamiętamy chociażby film Maniac, albo Sin City. Problem w tym, że to kolejne woskowe figury.