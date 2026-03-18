Buffy skasowana przez jedną decyzję? Sarah Michelle Gellar uderza w Disneya

Jakub Piwoński
2026/03/18 08:30
Aktorka nie kryje rozgoryczenia i ujawnia kulisy anulowania serialu. Padły mocne słowa o osobach decyzyjnych

Wszystko było już na zaawansowanym etapie. Gwiazda wróciła do roli i miała wystąpić w otoczeniu nowych aktorów. Ceniona reżyserka nakręciła nawet odcinek pilotażowy. Tymczasem fani wyczekujący powrotu słynnej pogromczyni wampirów muszą obejść się smakiem. Dlaczego? Zaskakujące anulowanie rebootu Buffy: Postrach wampirów nabiera teraz zupełnie nowego wymiaru. Sarah Michelle Gellar otwarcie krytykuje decyzje Disneya i zdradza kulisy całej sytuacji.

Buffy – dlaczego reboot został anulowany?

Aktorka w rozmowie z People przyznała, że o skasowaniu projektu dowiedziała się w wyjątkowo niefortunnym momencie:

Nikt się tego nie spodziewał, nawet szef Searchlight. Dostałam telefon, gdy właśnie wychodziliśmy na scenę na premierę ich własnego filmu. A to był też weekend, w którym Chloé jechała na Oscary jako nominowana za reżyserię Hamnet. Zadzwonienie do nas w piątek, który miał być dla niej triumfalnym momentem po świetnym filmie, a dla mnie światową premierą projektu, nad którym ciężko pracowałam… To wiele mówi.

Jeszcze ostrzej Gellar wypowiedziała się o osobach odpowiedzialnych za projekt:

Mieliśmy przy serialu osobę decyzyjną, która nie tylko nie była fanką oryginału, ale wręcz z dumą przypominała nam, że nigdy nie obejrzała całego serialu i że to nie jest coś dla niej. To bardzo trudne, gdy pracujesz nad tak ukochaną marką jak Buffy – nie tylko dla świata, ale też dla mnie i Chloé. To pokazuje, z jaką walką mierzyliśmy się od pierwszego dnia, gdy ktoś odpowiedzialny za projekt z dumą mówi, że go nie oglądał.

Projekt był już zaawansowany – Chloé Zhao nakręciła 90-minutowy pilot, a mimo to Disney zdecydował się go skasować, sugerując nieoficjalnie, że „nie był idealny”. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że serial nie trafi już do innej stacji. A cała sytuacja pokazuje, jak jedna decyzja może pogrzebać nawet najbardziej oczekiwany powrót kultowej marki.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/3/16/sarah-michelle-gellar-slams-disney-exec-after-hulu-scraps-chlo-zhaos-buffy-reboot

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




