Buffy skasowana przez jedną decyzję? Sarah Michelle Gellar uderza w Disneya

Aktorka nie kryje rozgoryczenia i ujawnia kulisy anulowania serialu. Padły mocne słowa o osobach decyzyjnych
Wszystko było już na zaawansowanym etapie. Gwiazda wróciła do roli i miała wystąpić w otoczeniu nowych aktorów. Ceniona reżyserka nakręciła nawet odcinek pilotażowy. Tymczasem fani wyczekujący powrotu słynnej pogromczyni wampirów muszą obejść się smakiem. Dlaczego? Zaskakujące anulowanie rebootu Buffy: Postrach wampirów nabiera teraz zupełnie nowego wymiaru. Sarah Michelle Gellar otwarcie krytykuje decyzje Disneya i zdradza kulisy całej sytuacji.
Buffy – dlaczego reboot został anulowany?
Aktorka w rozmowie z People przyznała, że o skasowaniu projektu dowiedziała się w wyjątkowo niefortunnym momencie:
Nikt się tego nie spodziewał, nawet szef Searchlight. Dostałam telefon, gdy właśnie wychodziliśmy na scenę na premierę ich własnego filmu. A to był też weekend, w którym Chloé jechała na Oscary jako nominowana za reżyserię Hamnet. Zadzwonienie do nas w piątek, który miał być dla niej triumfalnym momentem po świetnym filmie, a dla mnie światową premierą projektu, nad którym ciężko pracowałam… To wiele mówi.
Jeszcze ostrzej Gellar wypowiedziała się o osobach odpowiedzialnych za projekt:
GramTV przedstawia:
Mieliśmy przy serialu osobę decyzyjną, która nie tylko nie była fanką oryginału, ale wręcz z dumą przypominała nam, że nigdy nie obejrzała całego serialu i że to nie jest coś dla niej. To bardzo trudne, gdy pracujesz nad tak ukochaną marką jak Buffy – nie tylko dla świata, ale też dla mnie i Chloé. To pokazuje, z jaką walką mierzyliśmy się od pierwszego dnia, gdy ktoś odpowiedzialny za projekt z dumą mówi, że go nie oglądał.
Projekt był już zaawansowany – Chloé Zhao nakręciła 90-minutowy pilot, a mimo to Disney zdecydował się go skasować, sugerując nieoficjalnie, że „nie był idealny”. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że serial nie trafi już do innej stacji. A cała sytuacja pokazuje, jak jedna decyzja może pogrzebać nawet najbardziej oczekiwany powrót kultowej marki.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!