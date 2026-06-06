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Cronos: The New Dawn otrzyma fabularne DLC. Bloober Team prezentuje Lazarus

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/06 22:38
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Podczas IGN Live 2026 zaprezentowano pierwszy zwiastun dodatku Lazarus do gry Cronos: The New Dawn.

Cronos: The New Dawn otrzyma fabularne DLC Lazarus. Bloober Team zapowiada brutalny nowy rozdział historii.

Cronos Lazarus
Cronos Lazarus

Cronos Lazarus to nowe DLC do Cronos: The New Dawn

DLC powstaje we współpracy z PixelAnt, którego studio znajduje się we Wrocławiu. Rozszerzenie ma wprowadzić zupełnie nowy rozdział fabularny, stawiający na szybszą i bardziej agresywną walkę oraz pozwalający graczom wcielić się w zupełnie inną postać niż w podstawowej wersji gry. W dodatku Lazarus gracze przejmą kontrolę nad Strażnikiem i wykorzystają jego wyjątkowe zdolności podczas niebezpiecznej misji, której istnienie nie może zostać odkryte przez Kolektyw. Twórcy zapowiadają znacznie większy nacisk na dynamiczną akcję i bezpośrednie starcia z przeciwnikami.

Jedną z kluczowych nowości będzie możliwość korzystania z mocy Strażnika. Bohater zyska zdolność teleportacji, błyskawicznego przemieszczania się po polu walki oraz wykonywania szybkich i śmiercionośnych ataków. Nowe umiejętności mają pozwolić na bardziej ofensywny styl rozgrywki niż ten znany z podstawowej kampanii.

Fabuła dodatku skoncentruje się wokół misji odzyskania utraconej Esencji. Gracze będą musieli ścigać się z czasem, próbując przywrócić ją do życia, zanim siły Kolektywu dotrą do celu. Jednocześnie na ich drodze stanie bezwzględny łowca, który będzie nieustannie tropił bohatera i zmuszał go do pozostawania w ciągłym ruchu.

GramTV przedstawia:

Według zapowiedzi Lazarus ma być jednym z najbardziej brutalnych i intensywnych rozdziałów w historii uniwersum Cronos. Rozszerzenie zaoferuje większą liczbę starć, szybsze tempo rozgrywki oraz nowe wyzwania wymagające agresywnego podejścia do walki. Twórcy podkreślają, że choć dodatek zachowa mroczny klimat charakterystyczny dla Cronos: The New Dawn, jednocześnie znacząco rozwinie system walki i pozwoli spojrzeć na wydarzenia z perspektywy zupełnie nowego bohatera.

Premiera dodatku Lazarus została zaplanowana na jesień 2026 roku. Zobaczcie zwiastun:

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Bloober Team
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horror akcji
Cronos: The New Dawn
Cronos Lazarus
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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