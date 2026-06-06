Cronos: The New Dawn otrzyma fabularne DLC. Bloober Team prezentuje Lazarus

DLC powstaje we współpracy z PixelAnt, którego studio znajduje się we Wrocławiu. Rozszerzenie ma wprowadzić zupełnie nowy rozdział fabularny, stawiający na szybszą i bardziej agresywną walkę oraz pozwalający graczom wcielić się w zupełnie inną postać niż w podstawowej wersji gry. W dodatku Lazarus gracze przejmą kontrolę nad Strażnikiem i wykorzystają jego wyjątkowe zdolności podczas niebezpiecznej misji, której istnienie nie może zostać odkryte przez Kolektyw. Twórcy zapowiadają znacznie większy nacisk na dynamiczną akcję i bezpośrednie starcia z przeciwnikami.

Jedną z kluczowych nowości będzie możliwość korzystania z mocy Strażnika. Bohater zyska zdolność teleportacji, błyskawicznego przemieszczania się po polu walki oraz wykonywania szybkich i śmiercionośnych ataków. Nowe umiejętności mają pozwolić na bardziej ofensywny styl rozgrywki niż ten znany z podstawowej kampanii.

Fabuła dodatku skoncentruje się wokół misji odzyskania utraconej Esencji. Gracze będą musieli ścigać się z czasem, próbując przywrócić ją do życia, zanim siły Kolektywu dotrą do celu. Jednocześnie na ich drodze stanie bezwzględny łowca, który będzie nieustannie tropił bohatera i zmuszał go do pozostawania w ciągłym ruchu.