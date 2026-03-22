Nowy horror z 89% na RT, będący kontynuacją hitu sprzed lat, pokazuje, czego zabrakło w Krzyk 7

Zabawa w pochowanego 2 lepsza od Krzyk 7? Na to wygląda.

Najnowsze recenzje nie pozostawiają złudzeń – Zabawa w pochowanego 2 radzi sobie znacznie lepiej od Krzyk 7 w oczach krytyków. Sequel horroru osiągnął około 75% pozytywnych opinii krytyków w serwisie Rotten Tomatoes i 89% opinii widzów, podczas gdy najnowsza część kultowej serii slasherów spotkała się z wyraźnie chłodniejszym przyjęciem. To porównanie szybko stało się tematem dyskusji wśród fanów gatunku. Świetne recenzje nowego horroru, a premiera tuż, tuż Krzyk 7 to kolejny rozdział serii, która przez lata budowała swoją tożsamość wokół postaci Sidney Prescott i wizji Wesa Cravena. Po jego śmierci twórcy próbowali znaleźć nowy kierunek dla marki, jednak ostatnia odsłona pokazała, że nie wszystkie decyzje były trafione. Krytycy zarzucają filmowi brak wyrazistości, słabszy scenariusz i problemy z utrzymaniem spójności po zmianach w obsadzie i ekipie twórczej. Te opinie pokrywają się z opinią naszego recenzenta.

Tymczasem Zabawa w pochowanego 2 udowadnia, jak duże znaczenie ma konsekwencja twórcza. Za film odpowiada duet reżyserski znany jako Radio Silence, czyli twórcy, którzy wcześniej pracowali również przy nowych częściach serii Krzyk. Ich najnowszy projekt zebrał bardzo dobre opinie, co tylko podkreśla, jak ważną rolę odegrali w odświeżeniu marki. Producenci Krzyku mogą zatem żałować, że odsunęli duet od reżyserowania kolejnej odsłony.

Pierwsza część Zabawy w pochowanego, która miała premierę w 2019 roku, była dużym sukcesem i szybko zyskała status jednego z ciekawszych horrorów ostatnich lat. Kontynuacja utrzymuje wysoki poziom, rozwijając sprawdzoną formułę i ponownie trafiając w gusta widzów oraz recenzentów. Film ponownie opowiada historię Grace, która po traumatycznych wydarzeniach z pierwszej części musi zmierzyć się z kolejnym śmiertelnie niebezpiecznym rytuałem, a w roli głównej powraca Samara Weaving. Kontrast między obiema produkcjami jest wyraźny. Zabawa w pochowanego 2 zbiera pochwały, a Krzyk 7 musi mierzyć się z krytyką i pytaniami o przyszłość całej serii. Dla wielu fanów to jasny sygnał, że zmiany za kulisami mogą mieć ogromny wpływ na jakość końcowego filmu. Przypominamy, że Krzyk 7 wciąż jest dostępny w kinach, podczas gdy Zabawa w pochowanego 2 ma swoją premierę 10 kwietnia.

