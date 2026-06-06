Halloween The Game na nowym materiale. Twórcy prezentują rozgrywkę single player

Jeśli przeraża was Michael Myers w grupie to pomyślcie jak może was sparaliżować strach gdy będziecie grać sami! Podczas Future Games Show pokazano nowy materiał z Halloween The Game, skupiający się na grze dla pojedynczego gracza.

Halloween The Game na nowym materiale

W Halloween The Game wcielimy się w ofiary lub samego Michaela Myersa. Twórcy postawili na dobrze znany asymetryczny styl rozgrywki. Gracze jako cywile będą ostrzegać sąsiadów i unikać mordercy, natomiast Myers będzie ich tropił oraz eliminował. W grze mają pojawić się lokacje inspirowane kultowym dziełem Johna Carpentera lat 70.