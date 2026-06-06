Zaloguj się lub Zarejestruj

Halloween The Game na nowym materiale. Twórcy prezentują rozgrywkę single player

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/06 21:38
0
0

Podczas Future Games Show twórcy Halloween The Game zaprezentowali kampanię dla jednego gracza.

Jeśli przeraża was Michael Myers w grupie to pomyślcie jak może was sparaliżować strach gdy będziecie grać sami! Podczas Future Games Show pokazano nowy materiał z Halloween The Game, skupiający się na grze dla pojedynczego gracza.

Halloween The Game
Halloween The Game

Halloween The Game na nowym materiale

W Halloween The Game wcielimy się w ofiary lub samego Michaela Myersa. Twórcy postawili na dobrze znany asymetryczny styl rozgrywki. Gracze jako cywile będą ostrzegać sąsiadów i unikać mordercy, natomiast Myers będzie ich tropił oraz eliminował. W grze mają pojawić się lokacje inspirowane kultowym dziełem Johna Carpentera lat 70.

GramTV przedstawia:

Podczas Future Game Show 2026 pokazano nowy zwiastun, który skupia się na rozgrywce dla pojedynczego gracza. Jeśli zatem nie jesteście fanami kooperacji z innymi ludźmi, to z pewnością znajdziecie w nowym Halloween The Game coś dla siebie. Kampania fabularna zdaje się opowiadać konkretną i trzymającą w napięciu historię, a przerywniki filmowe z pewnością wywołają u was ciarki niepokoju. Zobaczcie z resztą sami!

Tagi:

News
zwiastun
zapowiedź
horror
single-player
kampania
zapowiedź gry
horror akcji
Halloween The Game
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112