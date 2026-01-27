Recenzja Code Vein 2 - jest dobrze, ale zawsze mogło być lepiej...

Jak pisałem wcześniej w moich wrażeniach z Code Vein 2, moja relacja z tą marką jest nietypowa. Z jednej strony surowo oceniłem pierwszą część, ale mimo jej wad sprawiała mi dużą przyjemność. Po latach wróciłem do niej, aby przed premierą „dwójki” sprawdzić, czy te pozytywne wrażenia przetrwały próbę czasu. Okazało się, że z perspektywy kilku lat od premiery być może oceniłem ją zbyt szorstko.

Z drugiej strony natomiast premiera Code Vein kojarzy mi się z wieloma wydarzeniami z tamtego okresu - dobrymi, złymi oraz osobami, które miał człowiek przyjemność wtedy poznać. Dlaczego o tym wspominam?

W Code Vein 2 głównym motywem jest podróż w czasie oraz ponowne przeżywanie (oraz w razie możliwości) zmienianie poszczególnych wydarzeń po to, aby zapobiec zagładzie świata. A jak dobrze wiemy nie tylko w grach, ale również i popkulturze, jest to jeden z trudniejszych sposobów na opowiadanie fabuły. Łatwo jest bowiem się nieco zakręcić, o czymś zapomnieć lub sprawić, że głębia związana z wyborami głównych bohaterów nie będzie taka, jakiej oczekiwaliśmy.

W kolejnych akapitach wrócę do tego wątku. Choć w wielu aspektach nowa gra Bandai Namco wypada lepiej od poprzedniczki, to jeden problem znów daje o sobie znać – optymalizacja.

Na kłopoty Revenant Hunter…

Jeśli chodzi o fabułę, Code Vein 2 luźno nawiązuje do wydarzeń pierwszej części serii, więc jeśli nie graliście w nią, to nie musicie jej nadrabiać, aby poznać wszystkie meandry historii “dwójki”. Niemniej jednak zachęcam, bo po latach nadal trzyma całkiem dobry poziom, jeśli chcielibyście czegoś luźniejszego w klimacie soulslike.

Najważniejsze jest to, że Revenanci (wampiry) oraz ludzkość znalazła sposób na koegzystencję, ale nowym problemem staje się zjawisko zwane Resurgence. Grupa bohaterów próbuje temu zapobiec, jednak misja kończy się niepowodzeniem, a Revenanci dotknięci Luna Rapacis zamieniają się w potwory. Po stu latach Resurgence ponownie zagraża światu, więc bohater znany jako Revenant Hunter budzi się, by znaleźć sposób na powstrzymanie nadchodzącej zagłady. Fabuła prowadzi do podróży z Lou MagMell między przeszłością a teraźniejszością w poszukiwaniu odpowiedzi dotyczących zarówno Resurgence, jak i dawnych bohaterów.

Największą słabością Code Vein 2 jest niewykorzystany potencjał konsekwencji wyborów gracza. Twórcy kładą nacisk na to, jak każda próba zmiany przeszłości wpływa na teraźniejszość oraz przyszłość, jednak w praktyce brakuje głębi znanej z gier RPG, gdzie manipulacja wydarzeniami powinna prowadzić do różnych zakończeń lub wyraźnych zmian. Ponadto elementy znane z soulslike pod kątem decyzji wpływających na zakończenia również nie są tu wyraźnie obecne. Z drugiej strony, jeśli zaufamy intuicji, całą historię i zakończenie poznamy bez większego problemu, co dla niektórych może być plusem, ale dla innych ujawnia brak istotnego wpływu wyborów na grę.

To co jednak może zaskoczyć to fakt, iż kilka razy twórcy potrafili zagrać mi na nosie oferując nieco odmienne od tradycyjnego rozegranie kwestii fabularnych, którym blisko jest do zagrywem rodem z podręcznika gamedesignu Yoko Taro. Inną kwestią jest fakt, że im więcej czasu spędzamy z bohaterami Code Vein 2, to tym bardziej idzie ich polubić mimo, iż brakowało mi w tym wszystkim tego klimatu większej drużyny podobnego z “jedynki”.

Ewentualnym minusem jest to, że postapokaliptyczny świat Code Vein 2 wypada momentami mniej wyraziście niż mroczniejszy klimat pierwszej części. Wpływa to na odbiór atmosfery gry, choć z czasem można się do niej przyzwyczaić.

Dużo szlifowania, które wyszło Code Vein 2 na dobre!

Przechodząc do kwestii rozgrywki, obiecałem po wrażeniach z Code Vein 2, że w recenzji będzie więcej na temat tego, jak zmiany w rozgrywce wpływają na całość, więc tę obietnicę spełniam. Tym bardziej, że tych eksperymentów przez te wszystkie godziny udało się trochę wykonać. Na początek dobra wiadomość - część usprawnień rozgrywki względem pierwszej części Code Vein wypada zdecydowanie na plus.

Konieczność zbierania fragmentów Blood Codes oraz przypisanie Blood Veil do pancerzy nie była moim ulubionym elementem rozgrywki. Z radością przyjąłem, że Blood Codes są teraz czymś na kształt wyboru „klasy”, której atrybuty definiują późniejsze zabawy bronią, umiejętnościami i boosterami. Sporą zmianą jest fakt, że Blood Codes otrzymujemy wraz z zawieranymi paktami z bohaterami. Ich rozwój jest bardziej naturalny – korzystamy z nich, a po zapełnieniu paska profesjonalizacji podbijamy ich poziom lub zdobywamy mocniejszą wersję po ukończeniu wątku danego bohatera.

Reszta to tak naprawdę dopasowanie do naszego bohatera odpowiedniej broni (zwykłej lub specjalnej), Formae (broni dodatkowej wspieranej Ichtiorem), Jaili (tym razem oddzielonych od pancerzy, których również jest całkiem sporo do wyboru i stworzonych do zgarniania Ichtioru) oraz umiejętności (które również musimy dopasować pod kątem tego ile mamy wolnego miejsca w poszczególnych atrybutach, aby móc je w ogóle dopisać do wykorzystywanej broni). Do tego jeszcze dorzucamy boostery, które możemy wydobywać z różnych cząstek przeciwników i dopasowywać do naszego buildu... a te mogą nas obciążyć, jeśli wykroczymy poza pewne atrybuty po stronie Blood Codes.

Rozwój ekwipunku sprowadza się do tradycyjnego, soulslike’owego zbierania kamieni. Pozwalają one na podbicie statystyk elementów buildu. Pojawia się jednak mały zgrzyt: może zabraknąć jednego kamienia konkretnego poziomu do ulepszenia broni specjalnej, choć inne będą się pojawiać.

Na ile jest to losowość i brak szczęścia trudno powiedzieć. Na szczęście nie sprawia to, że gra przez pewien czas staje się trudniejsza, a w późniejszych etapach zabawy twórcy rzucają tymi surowcami do rozwoju ekwipunku o wiele częściej, więc szana na nadrobienie zaległości będzie, a i arsenał maksymalnie ulepszonego uzbrojenia, Jaili czy Formae na koniec Code Vein 2 będzie bardziej niż wystarczający. Koniec końców tych możliwości zabawy różnymi buildami oraz możliwościami w Code Vein 2 jest aż nadto i pod tym względem trudno nie mówić o sporym rozwinięciu idei “jedynki”.

Pytanie jednak brzmi - czy maksymalizowanie osiągów naszego bohatera jest niezbędne, aby przejść grę w komfortowy sposób? Niekoniecznie.

Jednym z nich jest fakt, że przez sporą część gry zdobywanie poziomów naszej postaci jest właściwie dość proste. Koszt wyrażony w Haze’ach przy tym, ile sypie się go z przeciwników momentami nie jest tak wygórowany. Sam bowiem byłem zaskoczony, że skończyłem zabawę z Code Vein 2 w okolicach 154. poziomu, a maksymalizowanie możliwości regeneracji pod względem mocy czy liczby użyć wraz z możliwościami towarzyszy daje wiele sposobów na uniknięcie śmierci.

Dochodzi do tego wszystkiego jednak drugi aspekt, który mocno zmienia zasady zabawy, a są to znajdowane na mapie przeróżne ołtarze wspierające nas dodatkowymi pasywnymi atrybutami w zależności od regionu, w którym się znajdujemy. Gdy połączymy moce z ołtarzy wraz ze wsparciem ze strony naszego towarzysza, a także różnymi wzmocnieniami z naszej strony (boostery oraz umiejętności) może się okazać, że nasz Revenant Hunter stanie się dość potężny. Dlatego też poziom trudności Code Vein 2 będzie w dużej mierze zależał od tego, jak mocno postawicie na eksplorację oraz kogo wybierzecie do wspólnej podróży.

Na szczęście dla fanów bólu i cierpienia z jednej strony możemy nadal podróżować solo (czy to poprzez wybranie Guardian’s Heart, czy to asymiliację z towarzyszem… chyba, że jest to bohater tylko wspierający z zewnątrz), a poszczególne pasywne atrybuty możemy wyłączać za pośrednictwem minimapy.

We wcześniejszym tekście wspominałem również o nowym systemie współpracy z naszymi towarzyszami głównie pod względem wskrzeszania nas w razie ewentualnych tarapatów. Jednym z plusów jest to, że sama operacja nadal jest wykonywana na odległość, ale wraz z wykorzystaniem wzmocnienia nasz towarzysz znika na jakiś czas… chyba, że uda nam się sprawnie zregenerować poza punktami życia również punkty połączenia z naszym towarzyszem (coś na zasadzie dodatkowej tarczy, która aktywuje dodatkowe atrybuty pomagające w walce). Wtedy ten powrót nastąpi szybciej. Jak to działa w przypadku grania solo – bardzo podobnie, po prostu nie mamy kogoś dodatkowego na polu bitwy, ale wszystkie mechanizmy związane z połączeniem, wspieraniem w razie ewentualnego potknięcia się działają tak samo.

Warto również zaznaczyć tutaj jedną rzecz - w Code Vein 2 nie ma zaimplementowanego systemu kooperacji czy też wsparcia podobnego do tego z innych gier soulslike. W odróżnieniu od “jedynki” twórcy postawili głównie na zabawę singlową ze wsparciem towarzyszy AI i nic się nie zapowiada, aby wsparcie z zewnątrz miało być wprowadzone.

Wchodząc w temat walk z bossami, trudno uniknąć porównania do Elden Ring, ponieważ system jest bardzo podobny.