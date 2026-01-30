Pudełkowe wydanie Wo Long: Fallen Dynasty na PS5 ze steelbookiem w promocji

Team Ninja, twórcy takich klasyków jak Ninja Gaiden, Nioh i Nioh 2, powracają z nową mistrzowską akcją, która znów łączy elementy historyczne z fantastycznymi. Ruszaj do Trzech Królestw jak nigdy dotąd. W tej mrocznej wizji schyłku dynastii Han, Trzem Królestwom zagrażają zarówno ludzie i demony. Teraz to Ty, bezimienny żołnierz, musisz pokonać wszystkie zagrożenia.

Stwórz własnego „ukrytego smoka” używając szczegółowego kreatora postaci i zwiększ poziom morale pokonując potężnych wojowników i brutalne demony grasujące na polu bitwy. Im większe ryzyko podejmiesz, tym szybciej zyskasz siłę, co zwiększy szanse na odkrycie potężniejszych przedmiotów i uzbrojenia, rozrzuconych po okolicy. Z ich pomocą pokonasz swoich wrogów.

Przełam przewagę liczebną wroga korzystając z szeregu chińskich sztuk walki, jednocześnie korzystając z różnego, wiernie odtworzonego uzbrojenia z epoki. Nie zapominaj też o mocach zaklęć czarodziejskich. Naucz się przywoływać potężne boskie bestie i przypuść atak na diaboliczne potwory grasujące w tej zdradliwej krainie.