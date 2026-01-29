Zaloguj się lub Zarejestruj

Borderlands 4 w wersji pudełkowej na PlayStation 5 ponownie trafiło do promocji w Amazon PL. Cena gry spadła do 152,14 zł.

Mikołaj Berlik
2026/01/29 20:00
0
0

Tytuł od Gearbox dostępny w dobrej cenie.

W polskim oddziale sklepu Amazon ponownie dostępna jest atrakcyjna oferta na Borderlands 4 w wydaniu fizycznym na PlayStation 5. Najnowsza odsłona popularnej serii looter shooterów studia Gearbox Software kosztuje obecnie 152,14 zł. Promocja obejmuje darmową dostawę kurierem lub do Paczkomatu InPost, co dodatkowo zwiększa opłacalność zakupu.

Borderlands 4
Borderlands 4

Borderlands 4 – oferta w Amazon PL

Borderlands 4 to kolejna część znanej serii strzelanek RPG, łączących dynamiczną akcję z charakterystycznym, komiksowym stylem graficznym oraz rozbudowanym systemem zdobywania losowego ekwipunku. Produkcja ponownie stawia na eksplorację rozległych lokacji, kooperację oraz absurdalny humor, z którego marka zasłynęła na przestrzeni lat.

Borderlands 4 to intensywna akcja, nieustraszeni Łowcy Skarbów i miliardy dzikich i śmiercionośnych broni na zupełnie nowej planecie rządzonej przez bezwzględnego tyrana.

Wkrocz do Kairos jako jeden z czterech nowych Łowców Skarbów poszukujących bogactwa i sławy. Wykorzystaj potężne umiejętności akcji, dostosuj swoją postać za pomocą rozbudowanych drzewek umiejętności i zdominuj wrogów dzięki dynamicznym zdolnościom ruchowym.

Uwolnij się spod jarzma opresyjnego Timekeepra, bezwzględnego dyktatora, który rządzi masami z góry. Teraz katastrofa zmieniająca świat zagraża jego idealnemu porządkowi, wywołując chaos na całej planecie.

GramTV przedstawia:

Obecna promocja w Amazon PL dotyczy wydania pudełkowego na PlayStation 5. Warto zaznaczyć, że zgodnie z informacją ze sklepu, gra może posiadać okładkę w języku niemieckim.

Mikołaj Berlik
