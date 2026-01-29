Borderlands 4 w wersji pudełkowej na PlayStation 5 ponownie trafiło do promocji w Amazon PL. Cena gry spadła do 152,14 zł.

W polskim oddziale sklepu Amazon ponownie dostępna jest atrakcyjna oferta na Borderlands 4 w wydaniu fizycznym na PlayStation 5. Najnowsza odsłona popularnej serii looter shooterów studia Gearbox Software kosztuje obecnie 152,14 zł. Promocja obejmuje darmową dostawę kurierem lub do Paczkomatu InPost, co dodatkowo zwiększa opłacalność zakupu.

Borderlands 4 – oferta w Amazon PL

Borderlands 4 to kolejna część znanej serii strzelanek RPG, łączących dynamiczną akcję z charakterystycznym, komiksowym stylem graficznym oraz rozbudowanym systemem zdobywania losowego ekwipunku. Produkcja ponownie stawia na eksplorację rozległych lokacji, kooperację oraz absurdalny humor, z którego marka zasłynęła na przestrzeni lat.