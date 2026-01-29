Borderlands 4 w wersji pudełkowej na PlayStation 5 ponownie trafiło do promocji w Amazon PL. Cena gry spadła do 152,14 zł.

Borderlands 4 to kolejna część znanej serii strzelanek RPG, łączących dynamiczną akcję z charakterystycznym, komiksowym stylem graficznym oraz rozbudowanym systemem zdobywania losowego ekwipunku. Produkcja ponownie stawia na eksplorację rozległych lokacji, kooperację oraz absurdalny humor, z którego marka zasłynęła na przestrzeni lat.
Borderlands 4 to intensywna akcja, nieustraszeni Łowcy Skarbów i miliardy dzikich i śmiercionośnych broni na zupełnie nowej planecie rządzonej przez bezwzględnego tyrana.
Wkrocz do Kairos jako jeden z czterech nowych Łowców Skarbów poszukujących bogactwa i sławy. Wykorzystaj potężne umiejętności akcji, dostosuj swoją postać za pomocą rozbudowanych drzewek umiejętności i zdominuj wrogów dzięki dynamicznym zdolnościom ruchowym.
Uwolnij się spod jarzma opresyjnego Timekeepra, bezwzględnego dyktatora, który rządzi masami z góry. Teraz katastrofa zmieniająca świat zagraża jego idealnemu porządkowi, wywołując chaos na całej planecie.
Obecna promocja w Amazon PL dotyczy wydania pudełkowego na PlayStation 5. Warto zaznaczyć, że zgodnie z informacją ze sklepu, gra może posiadać okładkę w języku niemieckim.
