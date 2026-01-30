PlayStation Portal dostanie wreszcie ekran OLED?

Od ponad dwóch lat Sony może pochwalić się swoim handheldem. Ten jednak funkcjonuje w nieco inny sposób niż u konkurencji.

Otóż PlayStation Portal, w przeciwieństwie do takiego Steam Decka czy Nintendo Switch, sam nie odpala gier. Zamiast tego strumieniuje je z PlayStation 5. Ekran OLED w nowej wersji PlayStation Portal? W efekcie Portal trudno dziś nazwać urządzeniem “must have” dla każdego gracza. Niemniej sama konsola rozeszła się według raportów w około 2 milionach egzemplarzy. To oznacza, że około 3-4% posiadaczy PlayStation 5 zdecydowało się na zakup playstationowego handhelda. Mało to czy dużo? Zdania zapewne są podzielone.

Niewykluczone jednak, że jeszcze w tym roku większa liczba osób sięgnie po PlayStation Portal. Plotkuje się bowiem, że konsola ma otrzymać nową wersję z nowym ekranem. Przypomnijmy, że oryginał z 2023 roku wyposażony był w 8-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1920 × 1080 oraz odświeżaniu na poziomie 60 Hz.

Jeżeli zaś chodzi o nowy ekran, to ten ma zostać wykonany już w innej technologii. Zamiast LCD mamy otrzymać OLED. Co to oznacza w praktyce? Wyświetlacz będzie generować głębsze czernie, a kolory będą lepiej ze sobą kontrastować. Generalnie OLED to technologia bardziej nowoczesna i zwyczajnie bardziej zaawansowana. Według informacji publikowanych ze strony leakerów PlayStation Portal ekranem OLED miałby ukazać się jeszcze w tym roku. Nie wiadomo jednak, w którym konkretnie momencie roku i ile nowa wersja handhelda miałaby kosztować. Gdyby jednak plotki potwierdziły się, pozostałoby napisać – Nintendo, pora na was, fani Switcha 2 też czekają.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

