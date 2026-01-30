Zaloguj się lub Zarejestruj

PlayStation Portal dostanie wreszcie ekran OLED?

Maciej Petryszyn
2026/01/30 23:00
0
0

Od ponad dwóch lat Sony może pochwalić się swoim handheldem. Ten jednak funkcjonuje w nieco inny sposób niż u konkurencji.

Otóż PlayStation Portal, w przeciwieństwie do takiego Steam Decka czy Nintendo Switch, sam nie odpala gier. Zamiast tego strumieniuje je z PlayStation 5.

PlayStation Portal
PlayStation Portal

Ekran OLED w nowej wersji PlayStation Portal?

W efekcie Portal trudno dziś nazwać urządzeniem “must have” dla każdego gracza. Niemniej sama konsola rozeszła się według raportów w około 2 milionach egzemplarzy. To oznacza, że około 3-4% posiadaczy PlayStation 5 zdecydowało się na zakup playstationowego handhelda. Mało to czy dużo? Zdania zapewne są podzielone.

Niewykluczone jednak, że jeszcze w tym roku większa liczba osób sięgnie po PlayStation Portal. Plotkuje się bowiem, że konsola ma otrzymać nową wersję z nowym ekranem. Przypomnijmy, że oryginał z 2023 roku wyposażony był w 8-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1920 × 1080 oraz odświeżaniu na poziomie 60 Hz.

GramTV przedstawia:

Jeżeli zaś chodzi o nowy ekran, to ten ma zostać wykonany już w innej technologii. Zamiast LCD mamy otrzymać OLED. Co to oznacza w praktyce? Wyświetlacz będzie generować głębsze czernie, a kolory będą lepiej ze sobą kontrastować. Generalnie OLED to technologia bardziej nowoczesna i zwyczajnie bardziej zaawansowana.

Według informacji publikowanych ze strony leakerów PlayStation Portal ekranem OLED miałby ukazać się jeszcze w tym roku. Nie wiadomo jednak, w którym konkretnie momencie roku i ile nowa wersja handhelda miałaby kosztować. Gdyby jednak plotki potwierdziły się, pozostałoby napisać – Nintendo, pora na was, fani Switcha 2 też czekają.

Źródło:https://insider-gaming.com/playstation-portal-oled-scheduled-for-2026-its-claimed/

Tagi:

News
Sony
PlayStation
Plotki
OLED
Project Q
PlayStation Portal
nowa wersja
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112