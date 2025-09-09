Wraz z Monster Energy wystawiliśmy się CD-Action Expo 2025. Zobaczcie jak było podczas imprezy!

Miniony weekend spędziliśmy w Łódzkiej Atlas Arenie podczas CD-Action Expo 2025. Zobaczcie jak było podczas eventu!

W dniach 6-7 września, dzięki uprzejmości Magazynu CD-Action oraz Monster Energy, mieliśmy możliwość wystawić się podczas eventu CD-Action Expo 2025. Na naszym wspólnym stoisku, uczestnicy imprezy mogli ostudzić gorące emocje zimnym napojem Monster Energy i niewątpliwie było to jedno z najbardziej obleganych miejsc na hali, dzięki czemu wiele osób mogło zainteresować się kolejnymi atrakcjami, jak choćby konkurs z nagrodami. Tak było na CD-Action Expo 2025! W oba dni uczestnicy walczyli o najlepsze czasy w grze Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, a trzy najlepsze rezultaty w danym dniu, zgarniały paczkę nagród zawierającą plecak, podkładkę pod mysz, kubek, torbę zakupową, koszulkę i zgrzewkę Monsterków. Chętnych było sporo, rywalizacja zacięta, a walka trwała do ostatnich minut zakończenia konkursu. Przy okazji uczestnicy zabawy mogli przetestować mocny sprzęt Actiny, który pokazał jak istotna jest wysoka ilość klatek na sekundę i płynność w dynamicznych grach wyścigowych. Hot Wheels choć szalone, niekoniecznie było tak wymagające jak oczekiwali niektórzy gracze dlatego...

… tuż obok można było sprawdzić swoje umiejętności grając w MotoGP 25. Jak się okazuje, produkcja okazała się aż nad to wymagająca, ale było kilka zawziętych osób, które ze wskazówkami Gucio1846 próbowały opanować potężne motocykle. Osoby, które chciały poczuć się jak w prawdziwym samochodzie wyścigowym, mogły skorzystać z zaawansowanego symulatora samochodowego od Rabbit Trip, który potrafił wymęczyć niejedną silną personę. Mimo wszystko, możliwość obcowania z trudnymi wyzwaniami była bardzo kusząca dlatego, kolejka do jazdy przekraczała nasze najśmielsze oczekiwania. Jesteśmy zadowoleni z tego jak potoczył się dla nas weekend, ale CD-Action Expo przecież nie kończyło się na naszym stoisku. Impreza to przede wszystkim redakcja kultowego magazynu i generalnie ludzie. W ciągu dwóch dni, na scenie odbyło się bardzo wiele prelekcji dotyczących szeroko pojętego gamingu, ale chyba największą furorę wśród publiczności zrobił “roast” redakcji, podczas którego uczestnicy mogli zadawać załodze CD-Action najbardziej pokręcone, niezręczne i niewygodne pytania. Odkładając jednak na bok aspekt humorystyczny, scena główna i kilka salek bocznych obfitowały w sporą dawkę wiedzy na temat gier, dziennikarstwa i branży ogólnie. Chyba już tradycyjnie, CD-Action Expo było idealnym miejscem dla fanów Gothica. Kolejny rok z rzędu na Atlas Arenie pojawiła się “Wioska Gothic” na której można było zobaczyć ogromną ilość fantów związanych z tą kultową produkcją. Naturalnie można było zasiąść przed jednym z komputerów Actiny i zagrać w swoją ulubioną odsłonę serii, a także obcować z cosplayerami, którzy nadawali temu miejscu odpowiedniego klimatu.

GramTV przedstawia:

Sporo uciechy mogli mieć także fani retro, bowiem wyjątkowo dużo stanowisk było poświęconych tej tematyce. Nie jesteśmy w stanie zliczyć ile przygotowano komputerów sprzętów na których można było zagrać w kultowe tytuły takie jak pierwszy Doom, Tetris czy innego Ponga. Wachlarz możliwości w kwestii retro zdawał się nie kończyć. Osobiście zagraliśmy z załogą CD-Action w Quake 3 Arena i... w czteroosobowym death matchu zajęliśmy przedostanie miejsce. Na Barnabę nie było mocnych! Hala była również wypełniona stoiskami z gadżetami i każdy mógł znaleźć tutaj wymarzoną pamiątkę. Koszulki, kubki, pluszaki, figurki, gry, klocki i wiele więcej czekało na uczestników zabawy. Co więcej, na jednym stoisku można było samemu pomalować figurkę co mogło być jedną z ciekawszych pamiątek z tego wydarzenia. Zabrakło jedynie stoisk typowo gamingowych, na których można było wyhaczyć zniżki na jakieś fajne peryferia do komputera, a które były rok temu. Może w kolejnej edycji? Na zewnątrz głodni zwiedzający mogli skorzystać z zaskakująco tanich w tym roku food trucków. Oczywiście centralnym punktem wydarzenia było stoisko Magazynu CD-Action, na którym można było kupić kilka pamiątek, złapać któregoś z redaktorów i przede wszystkim nabyć najnowszy numer magazynu oraz wiele różnych pobocznych wydań jak choćby te o Wiedźminie, Dragon Ballu lub Gothicu. Trzeba byłoby mieć kosmicznie silną wolę, aby wyjść z tego wydarzenia z pustymi rękami – my nie zdołaliśmy się oprzeć! CD-Action Expo to było całkiem fajne wydarzenie na którym pomimo sporej ilości pracy, świetnie się bawiliśmy. Cieszymy się, że nasi branżowi przyjaciele byli zadowoleni z wydarzenia, my również i dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili i chcieli bliżej poznać. Choć było super, nie osiadamy na laurach i powoli szykujemy się na PGA 2025. Wy też bądźcie gotowi, bowiem szykujemy dla was sporo fajnych atrakcji!