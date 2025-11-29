Wyciekają zdjęcia płyt głównych AM5, tym razem od Sapphire!

Seria PURE podtrzymuje białą kolorystykę, znaną z kart graficznych. Czy będziemy mieli do czynienia z platformą stabilną od pierwszego dnia?

Sapphire od dawna kojarzy się z AMD, choć w Europie głównie za pośrednictwem kart graficznych.

Płyty główne tego producenta pozostawały jedynie w obrębie rynku chińskiego, a dziś możemy obserwować już coraz więcej modeli z dostępnością poza Republiką.

AM5 nie wybacza błędów, szczególnie przy bardziej wrażliwych procesorach z X3D i większymi ilościami pamięci DDR5, więc jestem bardzo ciekaw, jak im poszedł high-end.

AM5 od Sapphire – to może być moment na AMD Ultimate Build

Wyciek, donoszący miedzy innymi o X870A od Sapphire, od razu przykuł moją uwagę.

Wejście w ten segment europejskiego rynku mocną serią w rozsądnej cenie z ciekawą stylistyką jest ruchem do przewidzenia.

W końcu Sapphire kojarzyć się już może z dobrze zrealizowanymi projektami kart graficznych, które nie rujnują budżetu, więc wystarczy ten dobry PR podtrzymać odpowiednią liczbą na metce.

Na razie wiadomo o B850 PURE ATX i wspomnianym X870A w wersjach z WiFi7.

Najciekawszym aspektem ze specyfikacji B850 jest obecność aż trzech slotów PCI-E, operujących w trybie x16 (1 x 5.0 i 2 x 4.0),

Przy budowaniu białego komputera na AMD Sapphire ma dziś wszystko, czego potrzeba.