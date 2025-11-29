Wyciekają zdjęcia płyt głównych AM5, tym razem od Sapphire!

Sapphire od dawna kojarzy się z AMD, choć w Europie głównie za pośrednictwem kart graficznych.
Seria PURE podtrzymuje białą kolorystykę, znaną z kart graficznych. Czy będziemy mieli do czynienia z platformą stabilną od pierwszego dnia?
Płyty główne tego producenta pozostawały jedynie w obrębie rynku chińskiego, a dziś możemy obserwować już coraz więcej modeli z dostępnością poza Republiką.
AM5 nie wybacza błędów, szczególnie przy bardziej wrażliwych procesorach z X3D i większymi ilościami pamięci DDR5, więc jestem bardzo ciekaw, jak im poszedł high-end.
