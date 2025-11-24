PIONER z datą premiery. Wiemy, kiedy gra zadebiutuje we wczesnym dostępie na PC

Na początku listopada wystartowała otwarta beta gry PIONER, czyli postapokaliptycznego MMO inspirowanego m.in. serią STALKER. Dzisiaj natomiast w sieci pojawiła się informacja, na którą z pewnością czekali gracze zainteresowani wspomnianym tytułem. Deweloperzy ze studia GFA Games ujawnili bowiem, kiedy ich gra zadebiutuje we wczesnym dostępie.

Ujawniono datę premiery gry PIONER we wczesnym dostępie na PC

Zgodnie z przekazanymi informacjami premiera gry PIONER w programie Steam Early Access odbędzie się już 16 grudnia 2025 roku, a więc za nieco ponad trzy tygodnie. Wraz z datą premiery GFA Games udostępniło również nowy zwiastun swojej produkcji. Najnowszy materiał promocyjny postapokaliptycznego MMO znajdziecie na dole wiadomości.