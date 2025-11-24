Zaloguj się lub Zarejestruj

PIONER z datą premiery. Wiemy, kiedy gra zadebiutuje we wczesnym dostępie na PC

Mikołaj Ciesielski
2025/11/24 16:50
0
0

W sieci pojawił się też nowy zwiastun postapokaliptycznego MMO inspirowanego serią STALKER.

Na początku listopada wystartowała otwarta beta gry PIONER, czyli postapokaliptycznego MMO inspirowanego m.in. serią STALKER. Dzisiaj natomiast w sieci pojawiła się informacja, na którą z pewnością czekali gracze zainteresowani wspomnianym tytułem. Deweloperzy ze studia GFA Games ujawnili bowiem, kiedy ich gra zadebiutuje we wczesnym dostępie.

PIONER
PIONER

Ujawniono datę premiery gry PIONER we wczesnym dostępie na PC

Zgodnie z przekazanymi informacjami premiera gry PIONER w programie Steam Early Access odbędzie się już 16 grudnia 2025 roku, a więc za nieco ponad trzy tygodnie. Wraz z datą premiery GFA Games udostępniło również nowy zwiastun swojej produkcji. Najnowszy materiał promocyjny postapokaliptycznego MMO znajdziecie na dole wiadomości.

Akcja rozgrywa się na opuszczonej postapokaliptycznej wyspie, usianej porzuconymi postsowieckimi budynkami. W tym wciągającym środowisku rozgrywka definiowana jest przez dynamiczne elementy PvE i PvP, a realizm zyskuje pierwszeństwo ponad tradycyjnymi paskami zdrowia i poziomami postaci – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że PIONER zmierza obecnie wyłącznie na komputery osobiste. Zgodnie z zapowiedziami produkcja studia GFA Games ma zaoferować kampanię fabularną z „bogatą historią i wciągającymi zadaniami”. Dużym atutem wspomnianego tytułu ma być również „rozbudowana personalizacja broni”.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/11/pioner-launches-in-early-access-on-december-16

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

