Te plotki o Call of Duty: Black Ops 7 można już wsadzić między bajki

Nie będzie wczesnego dostępu.

Jakiś czas temu pojawiła się sugestia, że gra, której debiut został zaplanowany na 14 listopada, może zostać w całości, lub elementach, udostępniona wcześniej. Plotki o wcześniejszej premierze można jednak włożyć między bajki. Activision potwierdziło, że Call of Duty: Black Ops 7 nie otrzyma żadnego wczesnego dostępu, mimo doniesień z wewnątrz firmy i nadziei fanów. Call of Duty: Black Ops 7 – nie będzie wczesnego dostępu W zeszłym tygodniu dane z PlayStation Network sugerowały, że dwa z trzech głównych trybów gry – kampania i tryb Zombie – mogłyby pojawić się już 10 listopada. Źródło tej informacji, znany insider PlayStation Game Size, wskazywało na wcześniejszy start, jednak jak się okazało, był to po prostu błąd. Activision oficjalnie zdementowało te doniesienia, podkreślając, że premiera odbędzie się zgodnie z planem, bez żadnych wyjątków.

Nie jest to pierwsza taka sytuacja. Wcześniej podobne informacje publikował insider TheGhostOfHope, ale również w tym przypadku plotki zostały zdementowane. Przedstawiciel Activision w rozmowie z CharlieIntel potwierdził, że nie ma mowy o wcześniejszym dostępie, a data premiery pozostaje niezmienna. Choć brak wcześniejszego dostępu może rozczarować część graczy, twórcy nie zapominają o fanach. Treyarch Studios zapowiedziało, że legendarna mapa Nuketown trafi do gry już 20 listopada, czyli niespełna tydzień po premierze. W pierwszym sezonie mają się też pojawić inne klasyki, takie jak Standoff czy Meltdown.

W ostatnich tygodniach wokół Black Ops 7 pojawiło się kilka kontrowersji – m.in. usunięcie bonusu za zamówienie przedpremierowe, czyli Pakietu Wyzwań Reznova, który ostatecznie trafił do Black Ops 6 i Warzone. Mimo to, oczekiwania wobec nowej odsłony serii pozostają ogromne. Zwłaszcza przy dobrze przyjętym konkurencie – Battlefield 6. Do premiery nowej odsłony serii pozostało już mniej niż dwa tygodnie – Call of Duty: Black Ops 7 zadebiutuje 14 listopada na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz PC.

