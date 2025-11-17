Zapomniane RPG otrzymało potężną aktualizację. Gra rozbudowana o nowe mechaniki, ale wciąż pozostaje we wczesnym dostępie

Może nowy patch tchnie życie w tego RPG-a, w którego w ostatnich dniach grało zaledwie po kilkanaście osób jednocześnie.

Studio Spiders i wydawca Nacon ogłosiły nową, dużą aktualizację do GreedFall 2: The Dying World. Produkcja zadebiutowała we wczesnym dostępie we wrześniu ubitego roku i od tego czasu doczekała się sporego rozwoju w kolejnych patchach, ale także odpływu graczy i w ostatnich tygodniach przy tym tytule bawiło się jednocześnie zaledwie kilkanaście osób. Teraz gra może otrzymać nowe życie za sprawą sporych rozmiarów aktualizacja, która wprowadza zupełnie nowy obszar do eksploracji, kolejnego towarzysza, przeprojektowane starcia oraz liczne udoskonalenia rozgrywki. Aktualizacja jest już dostępna dla wszystkich graczy korzystających z wczesnego dostępu na Steam. GreedFall 2: The Dying World – nowa aktualizacja wprowadza sporo nowości i zmian Gracze mogą wyruszyć do miasta Peren, dawnej stolicy astriańskiej cywilizacji. Obecnie kontrolowana przez Kongregację Kupiecką metropolia zmaga się z wyniszczającą epidemią Malichoru oraz zakulisowymi rozgrywkami lokalnych stronnictw. W okolicy czekają nowe tereny, zadania i postacie, a polityczne napięcia mają znacząco wpłynąć na losy podróżników.

Do zespołu bohatera przyłącza się kolejny sojusznik Till. Niegdyś był kapitanem Gwardii Monetarnej i człowiekiem odpowiedzialnym za pojmanie protagonisty, lecz teraz pragnie odkupić swoje winy. W bitwie pełni rolę obrońcy walczącego w ciężkim pancerzu i wykorzystującego ogromny miecz. Jego siła i umiejętność skupiania na sobie wrogów mają okazać się kluczowe przy trudniejszych starciach. Twórcy odświeżyli model potyczek i udostępnili trzy sposoby prowadzenia walk. Tryb taktyczny pozwala dowodzić całą drużyną i precyzyjnie kontrolować pole bitwy. Tryb skupiony stawia na dynamiczną akcję oraz automatyczne decyzje towarzyszy. Tryb hybrydowy stanowi rozwiązanie pośrednie dla osób lubiących zarówno planowanie jak i bezpośrednie starcia. Trzy poziomy wyzwań dodatkowo regulują zabawę. Opcja fabularna ułatwia zmagania miłośnikom opowieści. Tryb przygodowy gwarantuje zrównoważone tempo rozgrywki. Tryb taktyczny kierowany jest do graczy lubiących intensywne planowanie oraz wymagające potyczki.

Aktualizacja przynosi także szereg usprawnień. Dodano kolejne misje poboczne oraz wydarzenia. System tworzenia przedmiotów daje więcej swobody i możliwości modyfikacji ekwipunku. Rozbudowany kreator postaci pozwala szczegółowo dopasować wygląd bohatera. Wprowadzono również tryb zdjęć umożliwiający zatrzymywanie najbardziej efektownych momentów przygody. Oprócz tego twórcy zapewnili ulepszenia wydajności, poprawki wizualne oraz rozwiązania ułatwiające rozgrywkę. Najbardziej niecierpliwi mogą skorzystać z gotowych zapisów i rozpocząć przygodę bez konieczności rozgrywania fabuły od początku. GreedFall 2: The Dying World stanowi prequel wydarzeń pierwszej odsłony. Gracz wciela się w mieszkańca wyspy Teer Fradee, który zostaje przewieziony na kontynent Gacane opanowany przez chorobę i polityczne konflikty. Celem jest odzyskanie wolności i ukształtowanie własnego przeznaczenia dzięki dyplomacji podstępowi lub walce. Druga część GreedFall dostępna jest we wczesnym dostępie na Steam. Premiera pełnej wersji planowana jest na 2026 rok na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. GreedFall 2: The Dying World - pierwsze wrażenia z wczesnego dostępu. Nie jest dobrze…

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.