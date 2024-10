Until Dawn Remake - recenzja. Już chyba wiem, czemu powstał ten remake…

W ostatnim felietonie zatytułowanym Nikomu niepotrzebne remastery i remake’i, czyli po co nam nowe wersje Until Dawn czy The Last of Us? poddałem w wątpliwość nie tylko powstanie odświeżonej edycji Until Dawn, która jest przedmiotem niniejszej recenzji, ale także między innymi The Last of Us: Part II czy nadchodzącego remastera Horizon: Zero Dawn, który zadebiutuje ostatniego dnia października.

Until Dawn Remake

Until Dawn Remake - dla kogo? Dla nikogo…

Faktycznie okazało się, że Until Dawn Remake - kolokwialnie rzecz ujmując - “nikogo”, bo na Steamie produkcja zanotowała rekord w postaci 2607 osób bawiących się jednocześnie, natomiast w momencie pisania tych słów tytuł ma uruchomionych raptem 519 graczy. Poza tym nie jest to - delikatnie rzecz ujmując - najlepszy remake w historii. Oceny na platformie Valve są mieszane (i jest ich niespełna 600). Skupmy się natomiast na wersji dedykowanej konsoli PlayStation 5, którą miałem okazję sprawdzić na potrzeby tego artykułu.

To nie jest recenzja gry Until Dawn

Nie będę się tu oczywiście skupiał na jakości samej gry, bo nie licząc kilku różnic, o których przeczytacie w kolejnych akapitach, to to samo Until Dawn, które przebojem wdarło się na PlayStation 4 w 2015 roku. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy natomiast do recenzji Until Dawn, którą opublikowaliśmy na łamach gram.pl w okolicach premiery tytułu. Nowa wersja może pochwalić się stworzoną w zasadzie od nowa grafiką i obsługą rozdzielczości 4K, o ile - rzecz jasna - posiadamy odpowiedni telewizor lub monitor.

Jak wypada remake Until Dawn?

Co ciekawe jednak, Until Dawn Remake działa na PlayStation 5 tylko w 30 klatkach na sekundę, podczas gdy pierwotna wersja horroru Supermassive Games na tej samej platformie (dzięki wstecznej kompatybilności) oferuje 60 FPS-ów. Odświeżone wydanie, mimo znacznie niższej wartości, potrafi gdzieniegdzie i to zauważalnie “chrupnąć”. Pytanie - czy ten stan rzeczy ulegnie zmianie wraz z premierą PlayStation 5 Pro? Czas pokaże…