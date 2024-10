Until Dawn doczeka się kontynuacji? Nie można wykluczyć takiego scenariusza

Niektórzy gracze już otrzymali dostęp do nowej wersji Until Dawn, a najbardziej zdeterminowani zdążyli ukończyć przejście produkcji. Jak już wiedzieliśmy, remake horroru wprowadza pewne zmiany w fabule, a niektóre z nich według wielu fanów wskazują na to, że w przyszłości powstanie kontynuacja gry.

Zobaczymy kontynuację Until Dawn?

Remake Until Dawn wprowadza wiele zmian związanych z techniczną warstwą gry - w nowej wersji znacząco poprawiono tekstury z użyciem technologii ray tracing oraz DLSS 3. Tytuł został również przeniesiony na silnik Unreal Engine 5. Wielu fanów zwróciło jednak uwagę na zmiany w fabule gry, które mogliśmy zaobserwować podczas wielu wyciekłych nagrań opublikowanych w sieci.