Tymi grami Chiny chcą podbić świat – 10 tytułów pokazujących potencjał Państwa Środka

Chiński gamedev nabiera rozpędu i nie chce się nasycić tylko silną pozycją na rynku mobilnym. Te gry mogą niedługo pokazać jego ogromny potencjał.

Za sprawą takich gigantów jak Tencent czy NetEase chiński gamedev ma niezwykle dużą rolę w sektorze mobilnym. Co jednak z PC i konsolami? W zeszłym roku wielkim sukcesem był Black Myth: Wukong, który okazał się hitem nie tylko artystycznym, ale i komercyjnym. Pamiętajmy też o Genshin Impact. Ten rok nie jest tak udany, bo takie tytuły jak Lost Soul Aside, Karma: The Dark World czy WUCHANG: Fallen Feathers aż takimi przebojami nie są. Nie oznacza to, że przyszłość nie przyniesie kolejnych sukcesów.

Chiński gamedev nadal jest dużą zagadką. Aby go lepiej poznać, przygotowałem zestawienie dziesięciu najciekawszych produkcji z Państwa Środka, które trafią na nasze komputery i konsole w najbliższym czasie. To one pokazują, jak duży jest potencjał chińskiej branży. Jak zaraz się przekonacie, jest on ogromny, nawet jeśli, dla większej różnorodności, nie wspominam w zestawieniu o sequelu Black Myth: Wukong

A Wy, czekacie na którąś z tych gier?

10 gier, które mogą pokazać potencjał chińskiego gamedevu

10. Daba: Land of Water Scar

Jedną z dużych firm, która jako pierwsza zaczęła budować swoją pozycję na rynku chińskim jest Sony. W efekcie powstała inicjatywa China Hero Project, która dała nam niedawno wydane Lost Soul Aside. Lista kolejnych gier jest jednak bardzo długa. Jedną z ciekawszych produkcji jest Daba: Land of Water Scar, która podobnie jak wiele innych opisanych w tym zestawieniu produkcji, mocno korzysta z chińskiej mitologii i wierzeń. Kluczowym elementem historii jest poszukiwanie wody w świecie na skraju upadku, a rozgrywka mocno nawiązuje do gatunku soulslike. Wygląda to całkiem ciekawie, ale trzeba przyznać, że jest to najmniej imponująca produkcja w zestawieniu.

9. Brocade-Clad Guard

Pozostajemy przy China Hero Project. Kolejny, ciekawy projekt jakim zaopiekowało się Sony jest Brocade-Clad Guard. Fabuła przenosi nas pod koniec panowania dynastii Ming, a bohater wplątany jest w intrygę polityczną i spisek. Rozgrywka to bardzo dynamiczny akcyjniak, łączący otwarte pojedynki mocno skoncentrowane na blokowaniu i kontrach ze skakaniem po dachach oraz cichym eliminowaniu wrogów. Dynamiki na pewno nie zabraknie. Sony ma całkiem sporo projektów w programie China Hero Project, ale w dużym stopniu są to średniej wielkości produkcje. Na tym tle Brocade-Clad Guard na pewno się wyróżnia i daje nadzieję na udany tytuł.

8. Project: The Perceiver

Przechodzimy do gier AAA. Na dobry początek przyjrzymy się Project: The Perceiver, który zaoferuje rozgrywkę w otwartym świecie. Już na pierwszy rzut oka widać w tym dużo inspiracji klasyką, na przykład Sekiro czy Ghost of Tsushima, ale w sosie z chińskiej mitologii. Studio 17ZHE Studio szykuje dla nas różnorodną rozgrywkę, łączącą ekscytującą walkę z przeciwnikami, pojedynki z bossami, ale też eksplorację i sekcje zręcznościowe. Jedyne wątpliwości budzi stosunkowo długi czas, jaki czekamy na tę grę. Jeśli jednak będzie tak dobra jak wygląda na trailerach, prawdopodobnie warto będzie być cierpliwym.