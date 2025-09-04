Recenzja Lost Soul Aside – Ostatnia fantazja chińskiej myśli deweloperskiej

Słyszeliście o China Hero Project? To duży, chociaż w naszym kraju mało znany program Sony, którego celem jest wspieranie chińskich deweloperów. Słowo “wspieranie” powinniśmy być może napisać w cudzysłowie, bo oczywistym jest, że nie chodzi o dobroczynność, a biznes. Producent PlayStation dostrzegł ogromny potencjał w twórcach z Państwa Środka, a także w samym, ogromnym wewnętrznym rynku, który z przyjemnością sprawdza produkcje swoich rodaków. China Hero Project jest więc po to, aby znaleźć kolejne Black Myth: Wukong. Kilka pierwszych tytułów, globalnie, przeszło bez większego oddechu. Teraz jednak przyszła kolej na coś znacznie większego i ambitniejszego.

Lost Soul Aside, pierwsza duża produkcja z inicjatywy China Hero Project, to w największym uproszczeniu gra mocno inspirowana Final Fantasy. W szczególności dużo punktów wspólnych da się znaleźć w kontekście siódemki. Tutaj również mamy motyw złego państwa (w produkcji Square Enix jest to korporacja) i małej grupy rebeliantów. Nawet wizja świata, przede wszystkim głównego miasta, jest podobna. Największą różnicą jest fakt, że w Lost Soul Aside pierwsze skrzypce grają tajemnicze siły, które znienacka atakują, odbierając ludziom dusze. To zresztą spotyka nawet siostrę głównego bohatera, która w alternatywnej rzeczywistości łączącej Lost Soul Aside z Final Fantasy VII w jedno uniwersum byłaby pewnie siostrą, a przynajmniej kuzynką Aerith. Inspiracje są więc aż nadto widoczne.

Mimo tych wszystkich podobieństw jedno znacząco odróżnia Final Fantasy VII od Lost Soul Aside. To pierwsze to gra wybitna, pełna niezapomnianych momentów, fantastycznych postaci, zwrotów akcji, jednego z najbardziej kultowych w grach antagonistów oraz, mówiąc najbardziej ogólnie, bardzo wysokiego poziomu fabuły i reżyserii. Nasza chińska “podróbka” jest tego przeciwieństwem. Postacie są płytkie, schematyczne i bezbarwne. Opowieść z kolei szybko nudzi, brakuje jej też odpowiedniego tempa i ciekawych rozwiązań. Nie potrafię ukryć tego, że bardzo szybko straciłem nią zainteresowanie, nie mówiąc już o tym, że łatwo się pogubić w tym, co dokładnie dzieje się na ekranie.

Nieumiejętne poprowadzenie historii powoduje też, że cała kampania traci odpowiednie tempo. Poszczególne misje są zbyt długie, w ich trakcie brakuje też przerw na historię. Najczęściej trafiamy do jakiejś lokacji z konkretnym celem (np. ratowanie lub zabicie kogoś) i on nie zmienia się do samego końca. Wiele razy sprowadza się to do szeregu lokacji z wrogami do zabicia. Brakowało tam narracji, zwrotów akcji czy dialogów. Prolog jeszcze jest w miarę dobrze poprowadzony, oferując różnorodność miejscówek i rozgrywki. Później jakby twórcy o tym zapomnieli i woleli rzucać w nas falami wrogów, przeplatanych kolejnymi bossami. Do tego stopnia że wszystko zlewało się w jedną całość. Siedziałem więc z padem w rękach i czułem się jak pracownik na linii produkcyjnej, który przez cały czas robi to samo. W moim przypadku tymi obowiązkami było właśnie czyszczenie lokacji z wrogów. Lost Soul Aside jest więc jRPG, ma nawet rozbudowany system rozwoju postaci, ale w wielu momentach akcja nadmiernie przeważa nad opowieścią.

Może w takim razie chociaż ta walka jest ciekawa? Jest i nie jest jednocześnie. Mechaniki są w miarę ciekawe, chociaż pozbawione unikatowego pomysłu na siebie. Mamy więc kilka rodzajów mieczy, specjalne zdolności, parowanie ataków czy uniki. Rozbudowane drzewko umiejętności pozwala też zdobyć wiele nowych, bardzo dynamicznych ciosów. To sprawia, że na ekranie wiele się dzieje i wszystko jest szybkie oraz ostre jak żyletka. Muszę więc docenić dużą kontrolę nad bohaterem, responsywność sterowania czy efekciarstwo pojedynków. Z drugiej strony sporo jest w tym chaosu, a najmniej strategii. Tutaj dochodzimy do dość sporego i skomplikowanego problemu. Lost Soul Aside ma pewne elementy zaczerpnięte z gatunku soulslike, chociaż są one subtelne i sprowadzają się do “ognisk”, a więc miejsc, w których możemy zregenerować zdrowie i zapas mikstur leczniczych (w tym przypadku jest to infantylna nastolatka pełniąca rolę wędrownego handlarza). Ich częstotliwość jest bardzo nierównomierna. W jednym etapie dziewczyna pojawia się po każdej walce, w innym widzimy ją rzadko. Brakuje tutaj logiki.

Szybko, efektownie i… łatwo

Teoretycznie powinno to wpływać na poziom trudności, ale w praktyce nie ma większego znaczenia. Powodem jest fakt, że Lost Soul Aside jest wyjątkowo prostą grą. Nawet walki z bossami to często wciskanie jednego przycisku odpowiedzialnego za atak tak długo, aż naładuje się specjalna moc pozwalająca zadać większe obrażenia. Gra pozwala unikać czy parować ciosy, ale nie trzeba też na siłę z tego korzystać. Po co też zmieniać broń z lekkiego na ciężki miecz, skoro na końcu nie ma to większego wpływu na gameplay? Początkowo bałem się, że będzie wręcz odwrotnie, bo Lost Soul Aside nie ma możliwości wyboru poziomu trudności. Finalnie okazało się jednak, że od pewnego momentu nawet przestałem korzystać z opcji rozwoju postaci czy ekwipunku, bo i tak przechodziłem przez kampanię z dużą prędkością. Nie uważam, że gry powinny być wymagające, ale to ewidentny problem z balansem. Przede wszystkim jednak taka produkcja powinna mieć możliwość wybrania poziomu trudności, aby każdy cieszył się taką rozgrywką, jaka mu odpowiada. Tak wyszła z tego gra, która jest wyraźnie łatwiejsza niż Final Fantasy VII na niskim poziomie trudności (mowa oczywiście o remejku).