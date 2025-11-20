Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy trailer Tides of Annihilation imponuje walką. Czy to kandydat na hit z Chin?

Mikołaj Berlik
2025/11/20 19:35
Nowy trailer z Xbox Partner Preview potwierdza, że produkcja rośnie do miana jednego z najciekawszych tytułów z Azji.

Tides of Annihilation z każdą kolejną prezentacją wygląda coraz lepiej, a świeży materiał z listopadowego Xbox Partner Preview tylko wzmocnił to wrażenie. Chińskie studio pokazało kolejny fragment gry akcji, w którym uwagę przyciąga przede wszystkim efektowna walka. Zobaczyliśmy starcie z bossem, pełne dynamicznych ataków i widowiskowych animacji, podkreślających skalę projektu.

Tides of Annihilation

Tides of Annihilation mroczna gra akcji na nowym zwiastunie

Tides of Annihilation to przygodowa gra akcji osadzona w świecie niszczonym przez katastroficzne fale energii. Gracze poprowadzą drużynę bohaterów, którzy próbują powstrzymać nadciągającą zagładę, przemierzając chaotycznie zmieniające się londyńskie dzielnice. Produkcja łączy narrację, eksplorację i wymagające starcia, tworząc intensywne doświadczenie fantasy oparte na ciągłym napięciu.

W nowym materiale zobaczyliśmy dwie protagonistki, których konflikt dotyczący wizji przyszłości znacząco wpływa na fabułę. Starcie z bossem prezentuje pełen potencjał systemu walki – efektowne uniki, szybkie kontry i spektakularne sekwencje ataków, które mogą stać się znakiem rozpoznawczym gry.

Tides of Annihilation trafi na Xbox Series X|S, PC oraz PlayStation 5, w tym w wersji przygotowanej pod PS5 Pro.

