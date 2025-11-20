Nowy trailer Tides of Annihilation imponuje walką. Czy to kandydat na hit z Chin?

Nowy trailer z Xbox Partner Preview potwierdza, że produkcja rośnie do miana jednego z najciekawszych tytułów z Azji.

Tides of Annihilation z każdą kolejną prezentacją wygląda coraz lepiej, a świeży materiał z listopadowego Xbox Partner Preview tylko wzmocnił to wrażenie. Chińskie studio pokazało kolejny fragment gry akcji, w którym uwagę przyciąga przede wszystkim efektowna walka. Zobaczyliśmy starcie z bossem, pełne dynamicznych ataków i widowiskowych animacji, podkreślających skalę projektu.

Tides of Annihilation – mroczna gra akcji na nowym zwiastunie

Tides of Annihilation to przygodowa gra akcji osadzona w świecie niszczonym przez katastroficzne fale energii. Gracze poprowadzą drużynę bohaterów, którzy próbują powstrzymać nadciągającą zagładę, przemierzając chaotycznie zmieniające się londyńskie dzielnice. Produkcja łączy narrację, eksplorację i wymagające starcia, tworząc intensywne doświadczenie fantasy oparte na ciągłym napięciu.