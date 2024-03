TOP 10 gier RPG w PS Plus Extra i Premium. Produkcje dla fanów epickich przygód

Jeśli posiadacie aktywną subskrypcję PlayStation Plus Extra lub Premium i szukacie ciekawego RPG-a, to mamy dla Was kilka propozycji.

Kilka tygodniu opublikowaliśmy zestawienie najlepszych strzelanek dostępnych w ramach PlayStation Plus Extra i Premium. Jeśli jednak na wspomnianej liście nie znaleźliście nic dla siebie, to mamy dobre wieści. Dzisiaj przychodzimy do Was bowiem z kolejnym artykułem poświęconym najciekawszym produkcjom dostępnym w ramach usługi Sony. Tym razem postanowiliśmy przyjrzeć się grom RPG i ostatecznie udało nam się wybrać 10 gier, którymi – naszym zdaniem – powinien zainteresować się każdy fan wspomnianego gatunku.

Podobnie jak w przypadku poprzednich zestawień staraliśmy się, by wybrane przez nas tytuły były możliwie jak najbardziej zróżnicowane. Dlatego też na naszej liście najlepszych gier RPG dostępnych w PlayStation Plus Extra i Premium znajdziecie zarówno produkcje dla fanów cRPG, jak i action-RPG. Nie mogło również zabraknąć czegoś dla miłośników gatunku soulslike. Mamy nadzieję, że każdy z Was znajdziecie coś dla siebie i jak zawsze czekamy także na Wasze propozycje. Tymczasem nie przedłużajmy i przejdźmy do rzeczy. UWAGA – wybrane przez nas produkcje zostały uporządkowane w sposób alfabetyczny. Nie sugerujcie się więc pozycją danego tytułu na liście. Każda gra znajdującą się w zestawieniu zasługuje naszym zdaniem na Waszą uwagę. ;) Bloodborne Nasze zestawienie najlepszych gier RPG dostępnych w PlayStation Plus Extra i Premium otwiera Bloodborne. Obecność dzieła From Software na przygotowanej przez nas liście nie powinna nikogo dziwić. Wspomniany tytuł to jedna z najlepszych produkcji w portfolio japońskiego studia i bez wątpienia jeden z najlepszych tytułów ekskluzywnych w historii PlayStation 4. Nie bez powodu fani gatunku soulslike od kilku lat domagają się od Sony odświeżonej wersji, a także wydania na komputery osobiste. Dlaczego jednak warto w ogóle zainteresować się Bloodborne?

GramTV przedstawia:

Bloodborne może pochwalić się przede wszystkim niezwykle satysfakcjonującym systemem walki. Nie jest to jednak jedyna zaleta wspomnianej produkcji. Całość rozgrywa się bowiem w klimatycznym i spójnym świecie, którego konstrukcja zachęca do eksploracji. To głównie dzięki tym elementom wspomniana produkcja From Software zyskała sobie tak dużą rzeszę oddanych fanów. Nie można jednak zapominać także o świetnych walkach z bossami. Jeśli jeszcze nie mielicie okazji zapoznać się z tym tytułem, to jak najszybciej nadróbcie zaległości. Nawet jeśli nie przepadacie za gatunkiem soulslike. Platformy : PlayStation 4, PlayStation 5

: PlayStation 4, PlayStation 5 Data premiery : 29 listopada 2012 r.

: 29 listopada 2012 r. Bloodborne - recenzja Disco Elysium - The Final Cut W naszym zestawieniu najlepszych gier RPG dostępnych w PlayStation Plus Extra i Premium nie mogło zabraknąć także Disco Elysium - The Final Cut. Dzieło deweloperów ze studia ZA/UM to bez wątpienia jeden z najlepszych przedstawicieli wspomnianego ostatnich lat i nie ma w tym stwierdzeniu ani grama przesady. Produkcja z 2019 roku może bowiem pochwalić się przede wszystkim niezwykle wciągającą i zapadającą w pamięć fabułą, a to tylko jedna z wielu zalet. Czym jeszcze zachwyca więc gra estońskiego studia? W Disco Elysium zadbano także o wyrazistych bohaterów, o których – podobnie jak o przygotowanej przez twórców historii – nie zapomnicie jeszcze długo po zakończeniu gry. Nie można zapominać także o świetnie zaprojektowanym świecie i ogólnej atmosferze produkcji. Deweloperzy ze studia ZA/UM zadbali także o satysfakcjonującą rozgrywkę i ciekawy system rozwoju. Jeśli dołożymy do tego naprawdę dobrze napisane dialogi oraz przyjemną oprawę audiowizualną, to otrzymujemy produkcję wręcz idealną. Trudno uwierzyć, że są jeszcze wśród fanów gier RPG osoby, które nie zapoznały się z Disco Elysium. Jeśli jednak należycie do tego grona, to najwyższy czas, byście naprawili swój błąd. Platformy : PlayStation 4, PlayStation 5

: PlayStation 4, PlayStation 5 Data premiery : 29 listopada 2012 r.

: 29 listopada 2012 r. Recenzja Disco Elysium - najlepszego erpega ostatnich lat