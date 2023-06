TOP 10 gier FPS dostępnych w Xbox Game Pass. W te strzelanki musicie zagrać

Jakiś czas temu na naszym portalu pojawiła się lista 10 najlepszych gier dostępnych w Xbox Game Pass . Nasze zestawienie przypadło Wam do gustu, dlatego też postanowiliśmy przygotować kolejny ranking. Ponownie przejrzeliśmy ofertę usługi Microsoftu, by tym razem wybrać najciekawsze pierwszoosobowe strzelanki, których – jak się okazuje – nie brakuje w bibliotece wspomnianego abonamentu.

Na naszej liście znajdziecie zarówno FPS-y nastawione na rozgrywkę multiplayer, jak i produkcje skierowane do miłośników trybu single player. Jak wspomnieliśmy wyżej, w ofercie Xbox Game Pass nie brakuje interesujących pierwszoosobowych strzelanek. Dlatego też nie wszystkie warte uwagi tytuły z tego gatunku zmieściły się w naszym rankingu. Mamy jednak nadzieję, że zestawienie przypadnie Wam do gustu. Bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do konkretów.

DOOM Eternal jest przede wszystkim świetną kontynuacją udanej już produkcji z 2016 roku. W porównaniu do poprzedniczki oferuje jednak nieco szybsze tempo rozgrywki, a dynamicznym starciom z oponentami towarzyszy wybitna ścieżka dźwiękowa autorstwa Micka Gordona. Dodajmy do tego widowiskowe walki z bossami oraz platforomówkowe zagadaki – które jednak nie każdemu muszą przypaść do gustu – a otrzymamy grę, obok której nie powinien przejść obojętnie żaden fan pierwszoosobowych strzelanek. Jeśli macie aktywną subskrypcję Xbox Game Pass, to po prostu musicie zagrać w DOOM Eternal.