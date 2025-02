Tempest Rising to świetny powrót do tego, co mocno jarało graczy w RTSach!

Historia związana z Tempest Rising jest o tyle interesująca, że o grze mogliśmy usłyszeć już dobrych kilka lat temu i przez ten cały czas nadal nie doczekała się swojej prawowitej premiery. W dodatku jak dołączymy do zestawu fakt, iż w międzyczasie pojawiły się spore szachy związane z restrukturyzacji po stronie ówczesnego wydawcy, to pojawia się poważny problem do rozwiązania.

Nie mniej jednak ekipa Slipgate Ironworks się nie poddała i Tempest Rising nadal starała się idealnie wysmażyć. Chyba głównie ze względu na to, że strategii czasu rzeczywistego aktualnie w świecie gier jest bowiem mało, a każdy produkt odbierany jest przez fanów gatunku jako promyk nadziei na lepsze jutro.

W przypadku Tempest Rising najlepsze jest jednak to, że mimo braku wielce odkrywczego i nowatorskiego podejścia do dobrze znanej formuły, to sprawi nieco radości fanom Command & Conquer.

Ale to już było… czyli mamy Wojny o Tyberium w domu?

No dobra, zagrajmy w otwarte karty zanim ktoś pomyśli, że to bezczelna kopia z gier traktujących o wiecznym konflikcie pomiędzy GDI kontra NOD.

Twórcy Tempest Rising nigdy nie kryli się z tym, że gra ma być czymś w rodzaju hołdu w kierunku serii Command & Conquer. Pamiętam jak na pierwszym po pandemii Gamescomie twórcy ze Slipgate powiedzieli wprost: „Brakuje nam takich gier strategicznych w przestrzeni growej, więc postanowiliśmy ją zrobić sami”. Dlatego też ta inspiracja dobrze znanymi klimatami z serii Westwood Studios jest tutaj ponad to. Powiem więcej – im dalej idziemy, tym już nawet nie są mrugnięcia okiem w stronę fanów, a dawanie długimi światłami prosto w ślepia.

Nie uznaję tego jednak za coś złego, ponieważ czego by nie mówić, to… Electronic Arts raczej nie wróci do kultowej serii strategicznej. Prawda jest bowiem taka, że RTSy mimo wielu różnych prób stały się ogromną niszą, a jeśli już coś powstawało związanego z serią C&C, to były to głównie gry mobilne. Elektronicy w jakiś tam sposób próbowali wskrzesić miłość do serii za pomocą rocznicowego zestawu wszystkich gier, ale koncept sprzedawania całych zestawów, a nie pojedynczych gier można uznać jako świetny żart.

Oczywiście można mieć ogromną nadzieję na to, że podobnie jak horrory również i strategie wrócą do łask graczy, ale można z pełną świadomością powiedzieć – nie wtedy, gdy dobrze znane marki są w rękach mega korporacji. To tak w kontekście tego dlaczego rozumiem decyzję Slipgate Ironworks o tym, aby stworzyć grę niesamowicie łudząco podobną do Command & Conquer. Do tego stopnia, że gdybyście zapewne dostali ostateczny produkt bez żadnego tytułu… to jest ogromna szansa, iż zapytalibyście czy to nowa gra z serii.

Demo Tempest Rising może jest krótkie, ale treściwe!

W wersji demonstracyjnej, którą znajdziecie na Steam Next Fest możecie zagrać w dwie misje po stronie GDF oraz Dynastii, ale również rozegrać jedną z trzech map do potyczek – dwie 1v1 oraz jedną 2v2 lub każdy na każdego. Jest tu bowiem przekrojowo wszystko dla każdego, choć trzeba przyznać, iż jeśli ktoś grał w pierwsze demo Tempest Rising, to zauważy pewne zmiany.

Najlepiej bowiem wypada tutaj zarówno odświeżony silnik graficzny oraz optymalizacja, która nawet przy dużym zamieszaniu potrafi zaskoczyć miłymi dla oka efektami. Sama struktura misji co prawda nie zmieniła się drastycznie, ale widać w tym wszystkim element doszlifowania poszczególnych elementów terenu czy efektów pogodowych.