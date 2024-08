Tak, Warhammer 40K: Space Marine 2 wreszcie pokazuje pazur!

Zawsze chciałem tak zacząć drugi tekst na temat Warhammer 40K: Space Marine 2. Głównie dlatego, iż prawie rok temu miałem okazję zagrać w pierwszą wersję gry udostępnioną dziennikarzom w ramach buildu na Gamescomie i mówiąc delikatnie… ta wersja gry mnie nie porwała. Oczywiście, czuć było w tym ducha Space Marine oraz niesamowitą jatkę, którą może nam sprzedać Saber Interactive, ale optymalizacja kodu była bardzo wymagająca. Do tego stopnia, że mogły się z nią mierzyć tylko naprawdę mocne specyfikacje i mówimy tutaj nadal o wymaganiach minimalnych, a nie rekomendowanych czy maksymalnych. O tym na jakich dokładnie sprzętach testowałem Space Marine 2 wtedy i dziś napiszę pod koniec. Biorąc jednak pod uwagę to, że niedawno Focus Entertainment opublikował oficjalne wymagania sprzętowe na pecetach mogę powiedzieć, iż jednak trochę racji miałem.

Wiemy również, że gra otrzymała już jakiś czas temu status złoty, a to oznacza, że właściwie premiera nowych przygód Demeriana Titusa jest właściwie niezagrożona. Nadal jednak pozostaje pytanie – czy są powody do obaw? Twórcy przecież postanowili odpuścić ewentualne betatesty na szerszą skalę, a czasu do premiery jest niewiele. Po przegraniu prawie 30 godzin w Space Marine 2 (głównie sprawdzając to i owo w ramach klas Kosmicznych Marines) wiem, że jest zdecydowanie lepiej… nie mniej jednak nadal pozostaje pewna nuta niepewności.

Nadal efektownie, tym razem z większym wachlarzem możliwości

W odróżnieniu od poprzedniej wersji demonstracyjnej tym razem drużyna ogniowa Demeriana Titusa trafiła w do miasta, w którym stale wspiera oddziały Gwardii Imperialnej w działaniach przeciwko Tyranidom. Nadal mielimy wszystko co spotykamy na swojej drodze, ale przy okazji pojawia się nieco więcej niesnasek między głównymi bohaterami ze względu na wydarzenia z poprzedniej części gry. Bez zdradzania szczegółów – jest miejsce na delikatne mieszanie w głowie i podważanie pewnych decyzji.

Jest również starcie z bossem, które było przyjemne, ale przy okazji obnażyło jeden spory minus związany z wykorzystywaniem słabości przeciwników. O ile całość pojedynków opiera się na wplataniu pomiędzy kolejne cięcia oraz salwy z bolterów uników, idealnego parowania oraz mierzonych strzałów… tak tych ostatnich rola w starciach z potężnymi przeciwnikami wypada bardzo różnie. Nadal co prawda zadajemy sporą dawkę obrażeń dla przykładowo Karnifeksów pojawiających się losowo w trakcie misji, ale bossowie są na nie zdecydowanie bardziej odporni. Brakuje mi bowiem nieco większej nagrody dla gracza w postaci przedłużonego zmęczenia przeciwnika czy możliwości zrobienia efektownej kombinacji podobnej do ciosów kończących.

Trzeba jednak przyznać, że nadanie głębi rozgrywce oraz większa liczba przeciwników do pokonania na metr kwadratowy sprawiają, iż całość jest zwyczajnie mocno soczysta i wywołuje uśmiech na twarzy. Zwłaszcza, że demo w ramach kolejnej misji w kampanii również pozwoliło na wykorzystanie możliwości m.in. plecaka rakietowego, przez co tej zabawy było zdecydowanie więcej. Zwłaszcza w późniejszych misjach dodatkowych, o których w kolejnej części tekstu.

Ogólnie jeśli miałbym podsumować zarówno to, co widziałem fabularnie w ramach obu podejść do Space Marine 2, to muszę przyznać pewna ekscytacja jednak się pojawia. Po pierwsze ze względu na to jak zakończyła się poprzednia gra i wreszcie będziemy mogli poznać dalszą cześć tej historii, a po drugie… to po prostu Warhammer 40K ze swoimi plusami i minusami. Liczę na kilka naprawdę ciekawych i szalonych rozwiązań biorąc pod uwagę to, jakie możliwości chociażby na masę przeciwników daje Space Marine 2.

Najważniejsze jednak jest to, że tryb kampanii to nie wszystko, co Space Marine 2 ma do zaoferowania.

Wszyscy razem w jednym tempie…

Obok głównej historii w ręce graczy zostaną oddane jeszcze dwa tryby rozgrywki Space Marine 2 – multiplayer oraz kooperacja. W ramach wersji demonstracyjnej mogliśmy sprawdzić ten drugi, który swoją strukturą przypomina coś w rodzaju misji Strike znanych z Destiny 2.

Z jednej strony są one bowiem rozszerzeniem historii Space Marine 2 o dodatkowe wydarzenia z udziałem bohaterów z kampanii poprzez komunikatory, z drugiej możliwością zabawy z innymi graczami z wykorzystaniem sześciu klas postaci (Taktyczny, Szturmowiec, Awangarda, Ostoja, Snajper, Ciężki). Każda z nich może być wykorzystana przez graczy tylko raz, przez co warto odpowiednio przemyśleć strategię idealnego oddziału szturmowego. Przykładowo – zdecydowanie lepiej grało mi się klasą Ostoją biorąc pod uwagę fakt, że z jednej strony jest to klasa skupiona na skupianiu na siebie uwagi wroga, odpychaniu go tarczą, ale również udzielaniu wsparcia dzięki chorągwi regenerującej pancerz towarzyszy broni. Dla każdego coś miłego, a zabawa różnymi klasami w poszukiwaniu ulubionego połączenia w rozgrywce powinna się spodobać.

Jest jednak pewne „ale”, a mianowicie system rozwoju tychże klas postaci.

Od czego tu zacząć… najważniejszą sprawą jest to, że na poziomie minimalnego zagrożenia (które sugerowane jest dla poziomów 1-4) daje dość mało zasobów do rozwoju w stosunku do różnych elementów, które możemy odblokowywać. O ile w przypadku atrybutów uzbrojenia oraz mistrzostw konkretnych broni nie ma większego problemu, tak wiele elementów takich jak konkretne sztuki broni, rozwój umiejętności czy też (dla wielu najważniejsze) elementy malowań oraz innych ozdób naszych Space Marines powiązane są z tą najważniejszą walutą. Dlatego też będzie trzeba sobie odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie – ważniejsze są farbki czy umiejętności?

Wiem, farbki… nie musicie odpowiadać.