Grałem w Warhammer 40 000: Space Marine II i... boję się o optymalizację

W palącym słońcu na jednej z planet drużyna Ultramarines ląduje chcąc pomóc w potrzebie oddziałom Gwardii Imperialnej w starciu z Tyrranidami . Brzmi jak dzień jak co dzień, prawda? No niekoniecznie, bo po chwili wolnego od czynnej służby powraca Porucznik Titus . Palące słońce również pojawia się tutaj nieprzypadkowo, ponieważ na zewnątrz temperatura raczej piekielna, a w mieszkaniu jednostka peceta rozgrzana dosłownie do czerwoności.

Czy Warhammer 40 000: Space Marine ma szansę powrócić w dobrym stylu? Przyznam szczerze, że po zaprezentowanym buildzie z wczesnej wersji gry mam całe mnóstwo obaw, bo o ile strzelanie do obcych w imię Imperatora zawsze sprawia sporo frajdy, tak niektóre problemy skutecznie tonują mój zapał do dalszego eksterminowania obcych ku chwale Imperatora.

Tutaj jednak mała uwaga – są to wrażenia z buildu, który otrzymaliśmy przed Gamescomem i ogrywany był na cywilnym, choć dość porządnym pececie, na którym zazwyczaj ogrywam wszelkie tytuły otrzymywane do testów/recenzji. Można więc traktować ten playtest jako pierwsze przetarcie w boju na maszynach, które nie są idealnie skrojonymi pecetami pod eventy.

Bieganie i strzelanie… jak zwykle zresztą

To co pierwsze rzuca się przy okazji ogrywania Warhammer 40 000: Space Marine II to skala, którą próbuje Saber Interactive osiągnąć pod kątem bitew. Otóż pierwsze co się ukazuje oczom po wyjściu z transportera to szeroki kadr i hordy jednostek Tyrranidów, z którymi Gwardia Imperialna jakoś stara się sobie poradzić. Ostatecznie zadaniem Kosmicznych Marines jest przywrócić stabilizację w regionie oraz tchnąć ducha waleczności w pozostałe jednostki czwartego oddziału cadiańskiego. Pomijając kompletnie to dlaczego Titus dołączył do oddziału Ultramarines, to właściwie trudno również zrozumieć wydarzenia umiejscowione chwilę po początku kampanii singleplayer Space Marine II.

Całość była raczej pretekstem do dalszego plucia ołowiem w kierunku przeciwników lecących chmarami w stronę oddziału Ultramarines. Jest soczyście, momentami nawet dość wymagająco dołączając do tego wszelkie próby uników ciosów ze strony potężniejszych jednostek czy tez eliminowania jednostek wspierających. Jedynym minusem jest jednak fakt, że w pewnym momencie to radosne plucie ogniem we wroga zmienia się w… symulator szukania amunicji.

O ile w wielu różnych miejscach znajdują się zapasowe sztuki broni (głównej, pistoletów, broni białej do walki wręcz), to poszukiwanie amunicji, granatów czy stimpaków do szybkiego podładowania zdrowia potrafi dać o sobie znać w najmniej oczekiwanych momentach. A niestety – miotanie chainswordem na lewo i prawo nie zdaje egzaminu w okrążeniu. Po prostu mam trochę wrażenie, że ten cały system średnio sprawdza się przy hordach Tyrranidów, a nieco lepiej prawdopodobnie sprawdzałby się przy starciu z Orkami czy też Chaosem w nieco mniejszej liczebności. Całość próbuje również ratować możliwość wykorzystywania umiejętności specjalnych, ale tu również w wersji nie było czuć tej mocy, którą teoretycznie powinno się czuć wykorzystując ją.