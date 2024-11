Stalker 2 - Roosevelt czy Szach: kogo zabić

Dlatego też najlepszą opcją jest po prostu… Zabicie Warana od razu po pierwszej rozmowie. Jednak nie przez wybór opcji dialogowej. Zakończ dialog, potem oddal się i wybierz bezpieczną pozycję do rozpoczęcia walki. Zabij Warana celnym strzałem, a potem przygotuj się na walkę z jego żołnierzami.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Może być ciężko. Po co jednak zabijać Warana? Ponieważ ten i tak będzie chciał cię zabić, gdy spełnisz jego prośby. Po zlikwidowaniu Warana zabierz z jego ciała klucz, zejdź poziom niżej i zajrzyj do celi, by kontynuować misję.

Opcjonalna wskazówka: Po pierwszej rozmowie z Waranem na twojej mapie zostanie oznaczona pozycja niejakiego Borodulina. Jeśli chcesz zdobyć niezłą broń z dobrą lunetą i tłumikiem, możesz go zabić i mu ją zabrać.