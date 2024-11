Stalker 2 - Ikona (komu oddać ikonę)

Jedną z pierwszych misji pobocznych, których możecie podjąć się w grze Stalker 2 jest zadanie o nazwie Pole Maków. Musicie znaleźć piwnicę , w której znajduje się ikona należąca do Mitiaja.

Obszar zadania - tytułowe pole makowe - jest oznaczony na mapie. Łatwo tam trafić. Pole to jest jednak niebezpieczne. Warto mieć zapas napojów energetycznych, by nasza postać nie zasnęła. Jeśli to się stanie, możemy zginąć.

W jednym z domów na Polu Maków spotkacie Pomora. Powie on wam, że wskaże lokalizację piwnicy, jeśli przejdziecie się po polu i zbierzecie broń oraz amunicję poległych stalkerów.

Możecie się zgodzić… Albo po prostu zerknijcie na poniższy screen, na którym oznaczyliśmy lokalizację piwnicy. Jest to po prostu dziura w ziemi. Na dole, w środku znajdziecie ikonę.