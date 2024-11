Stalker 2 - szybka podróż (Przewodnik)

Stalker 2 to gra wydana w 2024 roku, co nie znaczy, że oferuje wszelkie mechanizmy, do których współczesny gracz jest przyzwyczajony. Weteranów nie zaskoczą pewne elementy gry, ale nowi gracze mogą parę razy zadawać sobie pewne pytania. Na przykład - gdzie jest system szybkiej podróży?