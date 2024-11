Stalker 2 - Złodzieje nie mają honoru: jak wejść do domu

W drugim obszarze zony w grze Stalker 2, czyli na Wysypisku, będziesz mógł podjąć się misji o nazwie Złodzieje nie mają honoru. To teoretycznie proste zadanie - musisz porozmawiać z pewnymi bandytami.

Kiedy dotrzesz na miejsce, okaże się, że bandyci nie żyją. Tak sugerują ikony na mapie, oznaczajce martwe ciała. Problem w tym, że ciała znajdują się w domu, do którego nie ma żadnego wejścia.

Musisz najpierw wejść do kontenera ustawionego obok koparki. W jego wnętrzu zniszcz skrzynki, by przejść dalej i wyjśc na górę drugiego kontenera. Stąd musisz przeskoczyć na koparkę.

Z koparki łatwo już przejdziesz do wnętrza domu. Przeszukaj wnętrze i wszystkie zwłoki, a znajdziesz PDA z notatką niezbędną do odblokowania dalszej części tego zadania pobocznego. To wszystko.

Wróć do strony głównej: Stalker 2 - poradnik, jak grać, wskazówki