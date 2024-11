Stalker 2 - jak zamontować celownik

Kiedy jednak spróbujesz po prostu włożyć celownik na broń, szybko zadasz sobie pytanie - jak go zamontować? Nie jest to bowiem takie proste, a gra nie tłumaczy tego wprost. Otóż, okazuje się, że nie obejdzie się bez wizyty u technika, czyli postaci, u której naprawisz też i ulepszysz broń.

Dopiero gdy to zrobisz, możesz zainstalować celownik. Jak to zrobić? Po prostu w ekwipunku chwyć celownik i przenieś go na broń. To wszystko - zostanie on zamontowany.

Warto jednak podkreślić, że nie każdy celownik zamontujesz w każdej broni. Dlatego dokładnie czytaj opisy celowników - jeśli nazwy twojego karabinu nie ma w opisie danego celownika, to znaczy, że go nie zainstalujesz. To ważne, by przypadkiem nie kupić złego celownika.

