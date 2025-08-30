Skate powraca po 15 latach - warto przygotować się na deskorolkowe szaleństwo?

O tym, że jestem fanem gier deskorolkowych mogliście się dowiedzieć chociażby z poprzedniego tekstu poświęconego odświeżonym dwóm kolejnym odsłonom Tony Hawk’s Pro Skater… ale kiedyś była również taka gra, która nazywała się Skate.

Electronic Arts bowiem próbowało w jakimś stopniu nawiązać walkę z molochem jakim była seria sygnowana nazwiskiem Antoniego Jastrzębia i można powiedzieć, że niejako udało się jej wyjść z tej walki z tarczą. Głównie ze względu na fakt, iż po American Nightmare seria jako tako zaczęła powoli obniżać swoje loty – Project 8 miało swoje problemy, późniejsze Proving Ground lepsze nie było, a całość przedziwnych prób zakończona została fatalnym Pro Skater 5.

Jednakże nie było wcale również tak, że Skate swoich problemów nie miało. Pierwsze dwie odsłony serii przez wielu graczy z miejsca były nazywane kultowymi dzięki odmiennemu niż w serii Tonego Hawka systemowi robieniu tricków za pomocą gałek, a także postawieniu na nieco bardziej realistyczny model otwartego świata. Co innego trzecia odsłona, która z jednej strony nadal w ocenach podtrzymywała poziom, ale jej popularność wynikała bardziej z wypromowania jej na YouTube, gdzie gracze prześcigali się w tym, kto zrobi najbardziej absurdalną animację upadającego skatera po nieudanym tricku. Czy to jedna z pierwszych gier, która mimo problemów i tak sprzedała się w ogromnym nakładzie dzięki twórcom zawartości? Być może.

I tutaj dochodzimy do momentu, w którym na scenę wchodzi Skate. Po ponad 15 latach od premiery ostatniej odsłony (i jakieś pięć lat od pierwszej zapowiedzi na EA Play Live) Electronic Arts powraca do tytułu trochę na fali ponownej popularności deskorolek jako takich. Niekoniecznie już jako wyraz buntu przeciwko ograniczeniom, ale bardziej jako styl życia.

Jakiś czas temu miałem okazję pograć trochę we wczesną wersję Skate przed premierą gry w formacie Free 2 Play i o ile zabawa jest przednia, tak pewna rzecz nie daje mi spokoju.

San Vansterdam wita – Skate wciąga, ale czy zatrzyma na dłużej?

To, co w udostępnionej przez twórców wczesnej wersji Skate jest na plus to fakt, że jeśli mieliście długą przerwę z serią, to spokojnie możecie zacząć od samouczka i krok po kroku przejść przez wszystko to, co najpotrzebniejsze w trakcie rozgrywki, w tym jak działa system robienia tricków analogiem.

I tutaj od razu warto uczulić na jedną rzecz – to również świetny moment, aby zbadać czy czasem posiadany przez was kontroler (na PC możecie zapomnieć o układzie klawiatura i myszka) nie dryfuje, ponieważ tutaj delikatne odchylenie w lewo czy prawo skutkuje tym, że gra odczyta ruch inaczej. Oznacza to również, że zamiast zwykłego Ollie będziecie próbowali robić Kickflipa, a tego nie chcemy.

Inną kwestią jest fakt, że zadania otrzymywane przez różnych NPC pojawiają się wraz z poziomem znajomości danej miejscówki i tak krok po kroku czyścimy całość ze znaczników. Raz będą to misje związane z wykonaniem konkretnych tricków na danej trasie, czasami będziemy musieli po prostu zadbać o to, aby liczba punktów się zgadzała w danej kombinacji. I tutaj poziom trudności jest dość nierówny – czasami zdarzało się bowiem, że niektóre miejscówki mocno ułatwiały robienie nie tylko skomplikowanych kombinacji z listy, ale również dodatkowych zadań. Zdarzyły się również takie kombinacje, do których trudno było podejść chociażby przez układ schodów czy poręczy.