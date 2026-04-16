Roadmapa na kolejne sezony Battlefield 6 to ambitny plan, który ucieszy graczy

… nadal jednak warto studzić emocje i sprawdzać krok po kroku, ponieważ jak dobrze wiemy – czasami przychodzi potężna weryfikacja nawet najlepszego planu na rozwój gry.

Jedni mówią, że miesiąc miodowy z Battlefieldem 6 skończył się już dawno temu, a inni nadal grają i dobrze się bawią. Czego by nie mówić, przychodzi taki moment w życiu gry usługi, w którym gracze oczekują od twórców zmian oraz jeszcze większej ilości zawartości.

Czwarty sezon wprowadzi również wiele elementów związanych z walką na morzu, jak chociażby lotniskowce, nowe pojazdy, ale również dynamiczny system działania fal, który będzie można wykorzystywać na swoją korzyść, np. do ukrywania się przed ostrzałem wroga.

W czwartym sezonie natomiast do gry wchodzi motyw walk na morzu . Tym samym plotki na temat Naval Warfare zostały potwierdzone i do gry wchodzą jedna nowa oraz jedna odświeżona mapa. Pod względem wielkości ponownie twórcy postarają się podnieść poprzeczkę, ponieważ mapa Tsuru Reef ma przebić również odświeżone Golmud Railway , a gracze będą mogli przetestować ją w ramach Battlefield Labs. Z drugiej strony powróci również Wake Island i podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich map przejdzie ona gruntowną przemianę tak, aby pasowała do stylu Battlefield 6.

Trzeci sezon można byłoby nazwać „powrotem do przeszłości” , ponieważ do gry wrócą mapy Golmud Railway oraz Grand Bazaar. Obie dostosowane tematycznie do motywów Battlefield 6 z wieloma poprawkami pod względem wizualnym, dźwiękowym oraz ustawienia kluczowych miejscówek tak, aby gracze mieli możliwość ciągłej walki o różne pozycje. Szczególną uwagę Battlefield Studios zwracało na Golmud, ponieważ z ich słów wynika, że będzie to zdecydowanie największa mapa w Battlefield 6 na ten moment, nawet od Mirak Valley.

To, co jednak najważniejsze w przypadku trzeciego i czwartego sezonu, to nowe mapy, które pojawią się w Battlefield 6.

Do tego, do REDSEC zostanie wprowadzony tryb rankingowy pozwalający na zdobycie dodatkowych nagród, takich jak boostery do zdobywanego XP czy elementy kosmetyczne, w zależności od zdobytej rangi.

Niedawno miałem okazję dowiedzieć się, jak wyglądają prace nad kolejnymi trzema sezonami Battlefield 6 i okazuje się, że Battlefield Studios wzięło sobie prawdopodobnie krytykę mocno do serca. Nawet pod uwagę wzięta została… przeglądarka serwerów, co może dla niektórych uchodzić za zmianę porównywalną do wyprawy w kosmos.

Jeśli powiem wam, że w najbliższym czasie spora część propozycji graczy odnośnie do nowości w Battlefield 6 pojawi się na serwerach… to uwierzycie? Zakładam, iż spora większość powie, że nie, i sam trochę bym nie dowierzał, biorąc pod uwagę fakt problemów współczesnych gier usług.

Battlefield Studios również delikatnie nakreśliło to, co czeka na graczy w piątym „świątecznym” sezonie w Battlefield 6, ale poza jednym zdjęciem możemy tylko próbować zgadnąć, w którym kierunku zmierza gra.

Oczywiście, na przestrzeni trzech sezonów nie mogło zabraknąć wielu różnych dodatkowych zmian, nad którymi pracuje ekipa Battlefield 6. Wśród nich znalazły się chociażby zmiany w odczytywaniu obrażeń zadawanych w konkretne części ciała czy też ogólnego „time-to-kill” z broni. O tym jednak, co dokładnie się będzie zmieniać w kolejnych sezonach, dowiemy się zapewne z czasem.

Wiele pozytywnych zmian nadchodzi, ale pytanie - czy społeczność Battlefield wytrzyma?

Powiem szczerze, że z jednej strony bardzo się cieszę, że tych kilka najbardziej oczekiwanych przez społeczność elementów pojawi się w pierwszej kolejności. O przeglądarce serwerów mówi się wręcz od premiery i o ile jestem w stanie zrozumieć powód po stronie graczy (bo jednak fajnie jest wracać tam, gdzie się dobrze gra i nie liczyć na szczęście w matchmakingu – to element budowania pewnej społeczności), tak z drugiej strony rozumiem, dlaczego Battlefield Studios z tym zwlekało (rozdrobnienie graczy na grupki przy nowym stylu matchmakingu).

Czy jest to szansa na to, aby gracze chętniej wracali do Battlefielda 6? Myślę, że zdecydowanie tak. Jeśli poszukiwanie graczy z matchmakingu będzie szersze, a udział botów będzie mniejszy, to właściwie można powiedzieć „wilk syty i owca cała”.

Z drugiej strony, zmiany, które już widać, czyli te związane z zadaniami, również można uznać na plus. Dwie możliwości rozwiązania konkretnych wyzwań tygodniowych sprawią, że gracze w przejrzysty sposób będą mogli wybrać, czy chcą ogrywać tradycyjne tryby Battlefielda, czy może zagrać w Gauntlet czy REDSEC. W obu przypadkach zawsze będzie się rozchodziło o to, co łatwiej zrobić. Przecież dobrze wiemy, że szybciej da się załatwić trzy rozegrane mecze w REDSEC niż trzy Conquesty w pełnym dystansie.

Co do reszty, to najbardziej obawiam się tego, czy dwie mapy na sezon to nie jest za mało, nawet jeśli będą one pasowały tematycznie do całości. Cieszy bowiem to, że Naval Warfare (zgodnie z wcześniejszymi plotkami) trafia do Battlefield 6 wraz z nową i odświeżoną mapą dla fanów starć wodno-lądowych… ale nadal w tle zastanawia to, czy nie lepiej byłoby wprowadzić więcej map w stosunku do jednej nowej i dwóch odświeżonych z poprzednich odsłon. Być może na razie pierwsze dwa sezony mają być takim „rozpoznaniem walką” – zarówno Golmuld, jak i Bazaar pokażą, jak te mapy sprawdzą się w settingu Battlefield 6, a mały teaser sezonu świątecznego może sugerować powrót mapy Siege of Shanghai z „czwórki”, ale w nocnej jej wersji. Oby tak było!

Tutaj również ciekawostką jest fakt, że tak jak można było się spodziewać, wiele specjalnych motywów w Battlefield 6, takich jak zimowe czy nocne starcia, może oficjalnie powracać do gry w ramach specjalnych akcji, ale również część z nich zawita na stałe do trybu Portal.

Nadal jednak powtórzę to, co napisałem w tekście – podchodzę do wielu obietnic, jak zwykle, bardzo chłodno i z pewnym dystansem. Głównie dlatego, że jak już dobrze wiemy, w przypadku tego typu zapowiedzi i map drogowych pewne korekty czy opóźnienia pojawiać się mogą. Biorąc jednak pod uwagę to, jak wyglądało to w przypadku chociażby Battlefield 2042 (które było w stanie tragicznym)… to zasadniczo czekać warto. Z delikatną nadzieją na to, że oprócz tego, co już teraz zapowiedziano, dorzucone zostanie coś jeszcze dodatkowego.

A jak już spełniamy życzenia, to ja poproszę o powrót Operation Metro. Hangental Base, jakkolwiek super by nie był, to jednak nie to samo.