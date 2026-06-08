Nintendo Direct już jutro. Fani liczą na wielkie ogłoszenia

Nintendo zrobiło tak, jak lubi najbardziej. Zapowiedziało swój wyczekiwany pokaz dzień przed tym, jak się odbędzie.

Zatem Nintendo Direct 2026 nadchodzi. A oczekiwania są oczywiście ogromne. Nowe Nintendo Direct już jutro Jednym z głównych punktów, który wydaje się pewniakiem, jest remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Nikt go co prawda oficjalnie nie zapowiedział, niemniej podało go tak wiele źródeł, że trudno uwierzyć, iż projekt miałby nie istnieć. Zamiast tego bardziej prawdopodobnie jest to, że wreszcie go zobaczymy. Innym elementem, którego oczekują gracze, jest termin premiery The Duskbloods. Mowa tutaj o ekskluzywnej produkcji na Nintendo Switch 2, za którą odpowiedzialni są ojcowie serii Souls, czyli FromSoftware. Niewykluczone są ponadto nowe materiały z dwóch zbliżających się premier, tj. Star Fox oraz Splatoon Raiders.

Inne opcje? Być może prezentacja ze switchowej wersji ciepło przyjętego 007 First Light? Albo nowy termin portu Borderlands 4, który wcześniej został bezterminowo opóźniony? Inną możliwością są np. nowe treści z przyszłorocznego, acz niezwykle wyczekiwanego Pokemon Winds and Waves. Nie trzeba przy tym wspominać, że szczytem marzeń fanów Pstryczka byłyby informacje o nowej produkcji z Mario w 3D? Chociaż na to akurat niespecjalnie się zanosi. A przynajmniej nie było żadnych plotek sugerujących, że może tak być. Pytanie, czy w ogóle wąsaty hydraulik będzie na pokazie obecny np. w formie jakieś remastera czy remake’a?

GramTV przedstawia:

Nintendo Direct 2026 odbędzie się 9 czerwca 2026 roku o godzinie 16:00 polskiego czasu. Prezentacja potrwa 50 minut, po niej zaś odbędzie się zaplanowane na kolejne 95 minut Nintendo Treehouse: Live. Tam będziemy mieli szansę na pogłębiony rzut oka na część z zapowiedzianych wcześniej gier.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

