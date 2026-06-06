Future Games Show już dziś. Ponad 40 zwiastunów i kilka światowych premier

To ona odpowiada za Future Games Show. Kolejna edycja tego wydarzenia, Summer Showcase 2026, już dziś wieczorem.

A już dziś Future Games Show

Co tam w ogóle zobaczymy? Rąbka tajemnicy w tej kwestii uchylają sami organizatorzy. Wiemy więc na przykład, że czeka nas prezentacja rozbudowanego gameplayu z The Expanse: Osiris Reborn, czyli duchowego następcy serii Mass Effect, który na rynek ma trafić w 2027 roku. Inne potwierdzone pozycje to np. zaplanowane na jesień Halloween: The Game czy też Hellraiser: Revival – produkcja oparta na twórczości słynnego Clive’a Barkera. Do tego dochodzi kojarzący się z Alanem Wake’em psychologiczny horror The Pines, rzucające rękawicę Pokemonom Aniimo oraz nastawione na taktyczne strzelanie WARDOGS od Team17.