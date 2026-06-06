Future Games Show już dziś. Ponad 40 zwiastunów i kilka światowych premier

Trwa intensywny tydzień pokazów. Karty odkryli już Sony oraz Geoff Keighley, teraz zaś pora na redakcję GamesRadar+.
To ona odpowiada za Future Games Show. Kolejna edycja tego wydarzenia, Summer Showcase 2026, już dziś wieczorem.
A już dziś Future Games Show
Co tam w ogóle zobaczymy? Rąbka tajemnicy w tej kwestii uchylają sami organizatorzy. Wiemy więc na przykład, że czeka nas prezentacja rozbudowanego gameplayu z The Expanse: Osiris Reborn, czyli duchowego następcy serii Mass Effect, który na rynek ma trafić w 2027 roku. Inne potwierdzone pozycje to np. zaplanowane na jesień Halloween: The Game czy też Hellraiser: Revival – produkcja oparta na twórczości słynnego Clive’a Barkera. Do tego dochodzi kojarzący się z Alanem Wake’em psychologiczny horror The Pines, rzucające rękawicę Pokemonom Aniimo oraz nastawione na taktyczne strzelanie WARDOGS od Team17.
Oczywiście to tylko część listy. Sam GamesRadar+ mówi o ponad 40 ekskluzywnych trailerach, z czego część dotyczyć będzie światowych premier. Obiecane są też premiery dem oraz wywiady z samymi twórcami. Jest zatem przestrzeń do niespodzianek. Warto przypomnieć, że to właśnie na Future Games Show gracze po raz pierwszy mieli szansę nowe informacje na temat The Blood of Dawnwalker, Pragmaty czy też Resident Evil: Requiem. Nic więc dziwnego, że wiele osób liczy, iż w przypadku tej ostatniej gry doczekamy się zapowiedzi dodatku, która niespodziewanie nie pojawiła się na Summer Game Fest.
GramTV przedstawia:
Future Games Show: Summer Showcase 2026 już 6 czerwca 2026 o godzinie 21:00 polskiego czasu. Cała prezentacja ma potrwać około 2 godzin. Okienko z transmisją znajdziecie poniżej:
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