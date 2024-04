Recenzja Fernbus Simulator - autokarem po Polsce i nie tylko...

Przecież długodystansowe przejazdy w grach lubię (nie tylko ze względu na moje uwielbienie do wyścigów Endurance w motorsporcie), ale również i w ETS2. I prawdę mówiąc po kilkudziesięciu godzinach z Fernbusem mam całą masę sprzecznych emocji związanych z tym tytułem. Do tego stopnia, że tak naprawdę z jednej strony gra mi się w ten tytuł niesamowicie dobrze tylko po to, aby za kilka chwil zobaczyć coś dziwnego i niedopracowanego. Zwłaszcza, że po dobrych kilku latach od premiery spodziewam się produktu, który na tle innych podobnych symulatorów powinien działać ponadprzeciętnie.

Innymi słowy mówiąc – w zależności od progu bólu będziecie się albo bardzo dobrze bawić, albo będziecie niesamowicie sfrustrowani.

O tym co dobre w zawodzie wirtualnego kierowcy autobusu

Zacznę od tego, że zasadniczo wiele elementów Fernbus Simulator pozytywnie zaskakuje to sam fakt możliwości zabawy jako kierowca autobusu. To trochę takie małe spełnienie marzeń nie tylko o jeździe, ale również innych czynności takich jak sprawdzanie biletów, kontrolowanie temperatury w autobusie czy nawet włączenie/wyłączenie możliwości korzystania z WC czy WiFI. Również samo kontrolowanie autobusu w zależności od wybranego trybu rozgrywki (zręcznościowy/realistyczny) pozwala na wiele ustawień pojazdu pod siebie i pasażerów biorąc pod uwagę fakt, że każdy z nich wymaga nieco innego obłożenia klawiszy.

I właściwie to chyba najbardziej trzeba się przyzwyczaić do tego, aby w dość komfortowy sposób kontrolować wszelkie elementy kokpitu albo za pomocą klawiszy klawiatury, albo za pomocą przesuwanego menu ukrytego pod przyciskiem na kontrolerze. Jedynym mankamentem tego drugiego rozwiązania jest fakt, że zasadniczo przy każdym wyłączeniu menu wraca ono do pozycji startowej, co może być uciążliwe wtedy, gdy chcielibyśmy najpierw obniżyć przesłony, a później skręcić klimatyzację znajdującą się na samym końcu paska.

Również do kreatora tras trzeba się przyzwyczaić głównie ze względu na fakt, że właściwie wraz z postępami w trybie kariery dostajemy dostęp do pozostałych elementów rozgrywki Fernbus Simulator, w tym kolejnych przystanków oddalonych od naszego miejsca startowego. W trybie dowolnym natomiast praktycznie nie musimy się przejmować wieloma elementami związanymi z planowaniem i odblokowywaniem kolejnych miejsc. Po prostu wsiadamy i jedziemy tam gdzie tego chcemy.

O tym, co wirtualnego kierowcę autobusu może denerwować

I tutaj zaczyna się niestety ta słabsza część całego wywodu, ponieważ gdyby tak spojrzeć na to wszystko z perspektywy innych gier z gatunku (ogólnie symulatorów, ale też symulatorów autobusów), to Fernbus Simulator wypada na ich tle dość… biednie.

Co prawda podstawowa wersja gry bez dodatku z Polską to całkiem pokaźna liczba kilometrów po Niemczech (z DLC zdecydowanie więcej), to trasy sprawiają wrażenie zrobionych na jedną modłę, a niektóre miasta mają niesamowicie uproszczone układy ulic. Do tego stopnia, że zasadniczo jeżdżąc po Olsztynie czułem się, jakbym w pewnym stopniu tego miasta nie znał. I nie ukrywam – zdaję sobie sprawę z tego, że spadek jakości z niesamowicie wykonanych przez społeczność ProModsów do ETS2 (które również nie są idealne, ale są porządne) z mapami przygotowanymi przez Aerosoft mogą być mocno odstające od rzeczywistości lub skupiać się na głównych elementach miasta przy dworcach autobusowych (Gdańsk i Poznań tutaj są dobrymi przykładami). Jest tutaj miejsce bowiem dla charakterystycznych budowli z okolicy, co już jest dużym plusem.

Inną kwestią jest fakt, że system dróg w Fernbus Simulator (zwłaszcza w DLC z Polską) jest dość biedny. Zasadniczo nie licząc głównych miast to większość opiera się na prostym schemacie z kilkoma zakrętami, z czego jeśli pominiemy jeden zakręt to GPS nakazuje nadłożenie sporych kilometrów. Wyobraźcie sobie sytuację, w której jadąc z Warszawy do Olsztyna „siódemką” musicie zrobić nawrót… w Gdańsku, bo innego zjazdu nie ma.