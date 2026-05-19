Gray Zone Warfare otrzymuje ważną aktualizację. Patch 0.4.2.0 zmienia AI, widoczność graczy i balans rozgrywki

Jedną z najważniejszych zmian jest przebudowa sztucznej inteligencji przeciwników PvE. NPC-e poruszają się teraz bardziej taktycznie, częściej patrolują mapę i reagują na graczy w bardziej realistyczny sposób. Zwiększono również ich celność, co przywraca bardziej wymagający charakter starć, znany z wcześniejszych wersji gry.

Gray Zone Warfare doczekało się kolejnej dużej aktualizacji oznaczonej jako 0.4.2.0, która rozwija zmiany wprowadzone wcześniej w wersji 0.4 . Patch koncentruje się na poprawie kluczowych elementów rozgrywki, które wcześniej były krytykowane przez społeczność.

Wprowadzono także eksperymentalny system widoczności graczy, który sprawia, że postacie mogą być „niewidzialne” w określonych warunkach środowiskowych. Ma to wpływać na dynamikę starć PvPvE, choć twórcy zaznaczają, że system wymaga jeszcze dopracowania i testów w warunkach produkcyjnych.

Patch 0.4.2.0 ogranicza również możliwość przenoszenia najcenniejszego ekwipunku w łatwy sposób, co ma zmniejszyć nadużycia ekonomiczne i spowolnić progresję. Twórcy zdecydowali się na to, ponieważ po ostatnich aktualizacjach Gray Zone Warfare stało się zbyt łatwe – teraz powinniśmy stanąć przed nieco większym wyzwaniem.