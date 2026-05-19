Zaloguj się lub Zarejestruj

Gray Zone Warfare otrzymuje ważną aktualizację. Patch 0.4.2.0 zmienia AI, widoczność graczy i balans rozgrywki

Mikołaj Berlik
2026/05/19 14:00
0
0

Twórcy skupili się na trudności, sztucznej inteligencji oraz balansie ekonomii gry.

Gray Zone Warfare doczekało się kolejnej dużej aktualizacji oznaczonej jako 0.4.2.0, która rozwija zmiany wprowadzone wcześniej w wersji 0.4. Patch koncentruje się na poprawie kluczowych elementów rozgrywki, które wcześniej były krytykowane przez społeczność.

Gray Zone Warfare
Gray Zone Warfare

Gray Zone Warfare – poprawa AI i nowy system widoczności graczy

Jedną z najważniejszych zmian jest przebudowa sztucznej inteligencji przeciwników PvE. NPC-e poruszają się teraz bardziej taktycznie, częściej patrolują mapę i reagują na graczy w bardziej realistyczny sposób. Zwiększono również ich celność, co przywraca bardziej wymagający charakter starć, znany z wcześniejszych wersji gry.

Wprowadzono także eksperymentalny system widoczności graczy, który sprawia, że postacie mogą być „niewidzialne” w określonych warunkach środowiskowych. Ma to wpływać na dynamikę starć PvPvE, choć twórcy zaznaczają, że system wymaga jeszcze dopracowania i testów w warunkach produkcyjnych.

Patch 0.4.2.0 ogranicza również możliwość przenoszenia najcenniejszego ekwipunku w łatwy sposób, co ma zmniejszyć nadużycia ekonomiczne i spowolnić progresję. Twórcy zdecydowali się na to, ponieważ po ostatnich aktualizacjach Gray Zone Warfare stało się zbyt łatwe – teraz powinniśmy stanąć przed nieco większym wyzwaniem.

Po tajemniczym Wydarzeniu na fikcyjnej wyspie Lamang w Azji Południowo-Wschodniej cały region został objęty międzynarodową kwarantanną. Po ewakuacji cywilów przez Organizację Narodów Zjednoczonych do strefy wysłano trzy prywatne firmy wojskowe: Mithras Security Systems, Crimson Shield International oraz Lamang Recovery Initiative, których zadaniem jest zbadanie obszaru, odkrycie jego sekretów i odzyskanie wszystkiego, co ma wartość.

To coś więcej niż taktyczna strzelanka.

To żyjący, wysokostawkowy otwarty świat, w którym każdy ruch ma znaczenie.

GramTV przedstawia:

Twórcy podkreślają, że Gray Zone Warfare nadal znajduje się w fazie wczesnego dostępu, a kolejne aktualizacje będą dalej rozwijać zarówno systemy PvE, jak i elementy inspirowane klimatem survivalowym w stylu S.T.A.L.K.E.R.-a.

Źródło:https://gamerant.com/gray-zone-warfare-gzw-visibility-update-may-2026/

Tagi:

News
PC
aktualizacja
strzelanka
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
aktualizacja gry
Gray Zone Warfare
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112