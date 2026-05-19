Gray Zone Warfare otrzymuje ważną aktualizację. Patch 0.4.2.0 zmienia AI, widoczność graczy i balans rozgrywki

Twórcy skupili się na trudności, sztucznej inteligencji oraz balansie ekonomii gry.
Gray Zone Warfare doczekało się kolejnej dużej aktualizacji oznaczonej jako 0.4.2.0, która rozwija zmiany wprowadzone wcześniej w wersji 0.4. Patch koncentruje się na poprawie kluczowych elementów rozgrywki, które wcześniej były krytykowane przez społeczność.
Gray Zone Warfare – poprawa AI i nowy system widoczności graczy
Jedną z najważniejszych zmian jest przebudowa sztucznej inteligencji przeciwników PvE. NPC-e poruszają się teraz bardziej taktycznie, częściej patrolują mapę i reagują na graczy w bardziej realistyczny sposób. Zwiększono również ich celność, co przywraca bardziej wymagający charakter starć, znany z wcześniejszych wersji gry.
Wprowadzono także eksperymentalny system widoczności graczy, który sprawia, że postacie mogą być „niewidzialne” w określonych warunkach środowiskowych. Ma to wpływać na dynamikę starć PvPvE, choć twórcy zaznaczają, że system wymaga jeszcze dopracowania i testów w warunkach produkcyjnych.
Patch 0.4.2.0 ogranicza również możliwość przenoszenia najcenniejszego ekwipunku w łatwy sposób, co ma zmniejszyć nadużycia ekonomiczne i spowolnić progresję. Twórcy zdecydowali się na to, ponieważ po ostatnich aktualizacjach Gray Zone Warfare stało się zbyt łatwe – teraz powinniśmy stanąć przed nieco większym wyzwaniem.
Po tajemniczym Wydarzeniu na fikcyjnej wyspie Lamang w Azji Południowo-Wschodniej cały region został objęty międzynarodową kwarantanną. Po ewakuacji cywilów przez Organizację Narodów Zjednoczonych do strefy wysłano trzy prywatne firmy wojskowe: Mithras Security Systems, Crimson Shield International oraz Lamang Recovery Initiative, których zadaniem jest zbadanie obszaru, odkrycie jego sekretów i odzyskanie wszystkiego, co ma wartość.
Twórcy podkreślają, że Gray Zone Warfare nadal znajduje się w fazie wczesnego dostępu, a kolejne aktualizacje będą dalej rozwijać zarówno systemy PvE, jak i elementy inspirowane klimatem survivalowym w stylu S.T.A.L.K.E.R.-a.
