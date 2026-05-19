Tides of Tomorrow - recenzja. Kto nie ryzykuje, ten nie zbiera pozytywnych ocen

Na papierze Tides of Tomorrow brzmi jak niepotrzebne dziwactwo. W praktyce natomiast okazuje się, że ta narracyjna przygodówka na tle innych wyróżnia się nie tylko ciekawą koncepcją, ale także solidnym wykonaniem.

Czegoś takiego jeszcze nie było. Ale już jest!

Po wydaniu Road 96 i Road 96: Mile 0 autorzy ze studia Digixart mogli zacząć taśmową produkcję kolejnych gier tego typu z akcją osadzoną w zupełnie innych klimatach, niemniej zdecydowali się nie tyle na wywrócenie doskonale znanej formuły rozgrywki do góry nogami, ale zaimplementowanie funkcji, których próżno szukać w innych przygodówkach nastawionych na opowiadaną historię. Dzięki temu niedawno na rynku zadebiutowała gra Tides of Tomorrow, do której początkowo byłem sceptycznie nastawiony, ale z czasem okazało się, że ekipa mająca na swoim koncie także 11-11: Memories Retold przygotowała tytuł niezwykle intrygujący, przemyślany i - przede wszystkim - oryginalny.

Plastik, wszędzie plastik. Choroby można dostać!

Swoją przygodę z Tides of Tomorrow rozpoczynamy od wybrania stroju swojego pływonauty lub pływonautki, bo takim mianem określana jest kierowana przez nas postać. Akcja toczy się w świecie przyszłości, który chyli się ku upadkowi. Wszystko za sprawą plastemii, a więc tajemniczej choroby, na którą cierpi również bohater opowieści. Co prawda nie da się z niej wyleczyć, ale można zatrzymać postęp zarazy dzięki ozenowi. To trudno dostępny, ale bardzo przydatny lek, stanowiący niewątpliwie najcenniejszy przedmiot na oceanicznej planecie Elynd. Przekonamy się o tym niedługo później, gdy… No właśnie, no właśnie.

Kto przed nami, kto za nami?

Zanim jednak na dobre przystąpimy do zabawy, będziemy musieli podjąć jeszcze jedną, bardzo ważną decyzję. Tides of Tomorrow zostało skonstruowane bowiem tak, byśmy w trakcie kampanii podążali śladami innego gracza lub graczy (nie musimy przez całą kampanię śledzić losów jednego śmiałka). Co to dokładnie oznacza? Pewne drzwi otworzymy jedynie wtedy, gdy powołamy się na naszego poprzednika. Kiedy on w jednym miejscu da się przyłapać strażnikom, to my z kolei trafimy na bardziej ostrożnych przeciwników, więc przedostanie się za ich plecami nie będzie wcale takie proste. W niektórych etapach dostępne będą postawione przez naszego “kompana” drabiny czy też mosty, co ułatwi nam przejście. Dlatego też na każdym kroku czujemy, że ktoś tu był przed nami, a gdy osiągamy sukcesy lub wprost przeciwnie, to z tyłu głowy mamy świadomość, że albo pomagamy, albo rzucamy kłody pod nogi naszemu następcy.

Było, minęło, dopiero będzie

Do całego tego systemu dochodzą retrospekcje, które mogą aktywować wyłącznie ludzie tacy, jak my. Słuchamy więc dialogów przeprowadzonych przez wcześniejszego pływonautę z napotkanymi postaciami niezależnymi, a czasem także sprawdzamy, którędy przedostał się dalej, dzięki czemu nie musimy błądzić po wyznaczonym obszarze. Choć tego błądzenia zwykle tu za dużo nie ma, bo w zdecydowanej większości przypadków Tides of Tomorrow to jednak liniowa gra. Co nie znaczy, że zawsze wygląda tak samo. O co chodzi?

Wybory iluzoryczne czy jednak nie?

Jeśli postanowimy sprawdzić dany fragment na przykład dwukrotnie albo przejść go trzy razy (trzeba się jednak trochę napocić, bo mamy jednego sejwa, który się automatycznie nadpisuje), to okaże się, że do celu prowadzić może kilka ścieżek, a to, które są odblokowane, a które nie, zależy od naszych wcześniejszych poczynań (i poprzedniego pływonauty, rzecz jasna). W pewnym momencie podszedł do mnie pewien NPC proponując alternatywny sposób na ominięcie strażników, innym razem po prostu stał i nie odzywał się. Gdyby nie moje doświadczenie z pierwszego podejścia nawet nie miałbym świadomości, że dostępne są jakiekolwiek inne opcje. Ale dzięki temu ewidentnie poczułem, że te wszystkie mikro wybory mają znaczenie. Tak czy inaczej trzeba mieć świadomość, że nie ma tu nie wiadomo ile ścieżek i zakończeń - Tides of Tomorrow to jednak gra na raz, może do powtórzenia po czasie, jeśli ktoś się uprze.