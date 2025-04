Recenzja Tempest Rising, czyli mieszany mieszany w stylu Command & Conquer!

Trochę czasu zajęło Slipgate Studios to, aby Tempest Rising było na ostatniej prostej do premiery. Sprawdzamy, czy warto wrócić do klasycznego RTSowania!

Tak jak już wspominałem wcześniej w jednym z wcześniejszych tekstów na temat Tempest Rising , ale i również przy okazji recenzji Commandos: Origins – czasami najlepszym sposobem na stworzenie czegoś w dość skostniałym i zapomnianym przez graczy gatunku (albo subgatunku, zależy jak to spojrzeć) jest stworzenie czegoś dobrze przypominającego stare, dobre czasy. Nie ma co się bowiem oszukiwać, że strategie są w najlepszym miejscu w swojej historii. Totalnie nie są i w wielu przypadkach każda kolejna gra to nadzieja, iż gatunek sam w sobie nie zaginie w akcji, choć tych wysokobudżetowych marek jest coraz mniej. Tempest Rising od Slipgate Ironworks powstawał dość długo (pamiętam rozmowy z twórcami na Gamescomie w roku 2021), a jeszcze w międzyczasie Embracer Group sprzedało Saber Interactive, do którego to ówcześnie Slipgate należało. Innymi słowy łatwo nie było.

Wracając jednak do samego Tempest Rising twórcy nigdy nie kryli się z tym, że jest to wręcz próba stworzenia pewnego rodzaju kopii gier z serii Command & Conquer. Taka, która ma być czymś w rodzaju hołdem dla jednej z legendarnych marek w historii RTSów, ale nadal posiadająca swój własny styl. Jednocześnie również miał być również odpowiedzią na fakt, iż wysokobudżetowych RTSów próżno szukać, bo na nową, dużą grę z serii C&C czekamy już dobre 15 lat.

Najważniejsza informacją jest to, że niewątpliwie Slipgate Ironworks ta szuka się niewątpliwie udała, ponieważ grywalności w starym, dobrym stylu jest tu co nie miara. Jest również kilka problemów, ale nie sprawiają one tego, że podstawa do dalszego rozwoju serii jest bardziej niż zacna.

Niby to samo, a jednak nieco inaczej…

Klasyka konfliktu, czyli GDF (takie GDI z gier związanych z Tyberium) kontra Dynastia (której bliżej do ZSRR z Red Alerta… dosłownie, biorąc pod uwagę pewne rozwiązania fabularne niż do Bractwa NOD z Tyberium), które to walczą o jak największy dostęp do surowca zwanego Tempestem. W międzyczasie pojawia się jeszcze kilka dodatkowych kwestii fabularnie starających się napędzać ten konflikt na czele z… no właśnie, szczegółów więcej nie będę tutaj podawał, ponieważ byłyby to przepotężne spoilery. Jednak jeśli byliście spostrzegawczy w pierwszych minutach po odpaleniu gry, to jest duża szansa, iż załapiecie jaki jeszcze problem będą miały obie frakcje w związku z surowcem, o który toczą tak zacięte boje.

I prawdę mówiąc tych motywów przypominających mi o serii Command & Conquer jest tutaj niewiarygodnie dużo. Czy to coś złego? Niezbyt, ponieważ przechodząc kampanię dla jednego gracza cały czas miałem wrażenie, że gram w coś na kształt fanowskiej gry opartej na podobnych założeniach z różnych gier legendy RTSów. Trochę w myśl zasady, że trzeba umieć tak spisać, aby nauczyciel nie przyczepił się, że jest ściągane jeden do jednego. A jak dobrze wiemy – mieszany mieszany to najlepsza opcja przyjęcia bardzo popularnej w naszym nadwiślańskim kraju potrawy zawiniętej w lawasz czy inny placek.

Kwestia odpraw przed misją, ulepszania doktryn oraz mieszania różnych ustawień w arsenale dostępnym dla naszego dowódcy to bardzo podobna zabawa. Ot po prostu budżet twórców nie pozwolił na zatrudnienie dobrze znanych aktorów do odgrywania poszczególnych ról i posiłkowano się animacjami… które trzeba przyznać jakościowo są świetnie wykonane. Być może brakuje im pewnego delikatnie humorystycznego stylu, ale trudno nie docenić pracy wykonanej przez Slipgate w tym aspekcie. Klimat jest bowiem podobny, a jedyne co może bym wyeliminował, to możliwość zadawania bardzo banalnych pytań po odprawie.

Co do samej struktury misji natomiast to prawdopodobnie najsłabszym elementem jest poziom trudności i niekoniecznie ze względu na fakt, iż wymaga on o wiele większego skupienia w zarządzaniu. I o ile w pierwszych dwóch – trzech misjach jest dość spokojnie, tak w połowie trzeba mieć się na baczności i regularnie wykorzystywać wszystkie możliwości, które daje nam dana frakcja w myśl tradycyjnego układu „papier, kamień, nożyce” tworząc kompozycję naszej armii. Tym bardziej, że zmienianie ewentualnej strategii w połowie rozgrywki to duże wyzwanie wraz z szybko wypalającymi się źródłami Tempestu. Co prawda na niektórych mapach pojawiają się odnawialne źródła tego surowca, ale tempo regeneracji jest zbyt wolne, aby nazwać je efektywnym.

Innym przykładem niezbalansowania jest fakt, iż w trakcie niektórych misji zostajemy postawieni w podbramkowych sytuacjach. Przykładowo – nie mamy głównej bazy, nie mamy również możliwości jej stworzenia za pomocą specjalnych pojazdów, a to oznacza również brak możliwości rozwoju placówek. Trzeba więc mocno dbać o te najsilniejsze jednostki w naszej armii, ponieważ późniejsza odbudowa ich jest zwyczajnie niemożliwa, a jednostki pierwszego czy drugiego poziomu nie dadzą rady w walce z przeważającymi siłami wroga. Wszystko po to, aby w następnej misji dostać właściwie pełen dostęp do jednej lub nawet dwóch baz z możliwością bardzo szybkiego uzupełnienia armii oraz zbierania surowców.

Dużo podobieństw do Command & Conquer, a zwłaszcza Red Alert 3 pojawia się w kwestii jednostek specjalnych. Wykorzystywanie ich daje dość wymierne korzyści w zależności od frakcji, którą wybieramy, ale również potrafią być niebywale podatni na obrażenia i chwila nieuwagi sprawia, że taki Riot Medic czy Agent szybko znikają z pola bitwy. Dlatego też podobnie jak w C&C dużą rolę gra mikrozarządzanie tym, co dzieje się na polu bitwy, a całość jest również niezwykle dynamiczna czy to przy starciu z AI, czy innymi graczami.

Mając jednak dwie kampanie do ogrania, które służą mniej więcej jako samouczek do późniejszej zabawy w potyczkach sieciowych, to czasowo również wypada to naprawdę przyzwoicie. Na normalnym poziomie zajęło mi to około 16 godzin, więc powiedzmy że o te 20 godzin maksymalnie byłbym wręcz spokojny. Z drugiej strony trzeba sobie tutaj czasami przypomnieć jak działa przycisk szybkiego zapisu po to, aby ewentualne automatyczne zapisy nie pozostawiły nas w sytuacji bez wyjścia. Taki “oldschool” pełną mordką.

Klasyczne potyczki, choć dość kameralnie

Dość krótko wypadałoby wspomnieć o trybie potyczek, który podobnie jak reszta Tempest Rising jest klasyczny i fani RTSów powinni z łatwością odnaleźć się we wszystkich ustawieniach, układach oraz możliwościach, które oferuje. Jednakże największym minusem tego trybu jest fakt dość małej liczby map jak na start. Sześć map do starć 1v1 oraz trzy mapy do starć 2v2/FFA to trochę za mało jak na grę strategiczną, aby się to w pewnym momencie nie znudziło. Tym bardziej, że nie do końca znamy również plany twórców na późniejsza zawartość.