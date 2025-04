Recenzja Commandos: Origins, czyli jak podchodzić do legend z szacunkiem

O tym jednak wspomniałem kilka słów we wspominkowym artykule na temat serii Commandos, który znajdziecie tutaj!

Tymczasem Claymore Game Studios postanowiło przejąć prawa do marki Commandos od Pyro Studios i zacząć wszystko niejako od zera. Mówiąc „niejako” mam na myśli, że o ile jest to historia mająca na celu pokazać jak powstała legendarna formacja do operacji specjalnych, to nadal szanuje to, co w tych grach było swego czasu najlepsze. Nie wyklucza to również delikatnego dostosowania zabawy do dzisiejszego gracza.

Czy to sprawia, że nagle gra staje się łatwiejsza? Ani trochę, choć próg wejścia dla nowych graczy jest zdecydowanie niższy niż lata temu. Czy to źle? Również ani trochę, ponieważ takim markom warto robić dobry fundament pod to, aby ponownie gracze mogli się nimi cieszyć. I nie ukrywam, że pomimo pewnych kiksów Commandos: Origins będzie bardzo wysoko w moim osobistym rankingu gier roku 2025. Trochę podobnie jak w przypadku Jagged Alliance 3.

„Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę…” Saper, prawdopodobnie

Jak na prawdziwe „origin story” przystało w przypadku Commandosów skupiamy się na tym jak to się stało, że legandarna grupa działała wspólnie przez cały okres II Wojny Światowej. Począwszy od pierwszego przerywnika filmowego trzeba powiedzieć, że jest… nie za wesoło. Powiedzmy sobie tak bez zdradzania szczegółów, że jeden z bohaterów ekipy Commandos właśnie zdaje sobie sprawę, że z pewnych kłopotów może już się nie wydostać i nagle wracamy do początków powstawania tej radosnej, sześcioosobowej ekipy.

Otóż w pewnym momencie wojny Winston Churchill doszedł do wniosku, że przydałaby się grupa specjalna, której celem byłoby wykonywanie akcji dywersyjnych na tyłach wroga oraz żołnierze, których ponadprzeciętne umiejętności sprawiłyby, że tych misji wykonywaliby wiele. Zadanie zebrania tej grupy przypadło Brytyjczykowi Thomasowi Hancockowi, czyli Saperowi. Ten miał zwerbować Jacka O’Harę (czyli Zielonego Bereta), który w trakcie wykonywania zadań w Afryce postanowił przyłożyć dowódcy… i trafił do wojskowego więzienia. Oczywiście dżentelmeni na początku nie szczędzą sobie uszczypliwości, ale wraz z każdą kolejną misją oraz każdym kolejnym żołnierzem dołączającym do zespołu tych komentarzy, pewnych żartów oraz różnic w charakterach jest coraz więcej.

I właśnie dlatego ogrywanie Commandos: Origins jest na tyle przyjemne, że o ile tę pewną drętwość w relacjach między bohaterami czuć (te wszystkie docinki do Snajpera, któremu płacą za umiejętności, a nie gadanie), to jest ona dość sympatyczna. Ot typowe dla tego typu początków ekip z różnymi charakterami. Być może brakuje mi w tym wszystkim nieco większej synergii między misjami jeśli chodzi o miejsce akcji tak, aby ta narracja również nie skakała z miejsca na miejsce. Jest to trochę czepialstwo z mojej strony, ale zdecydowanie lepiej wyglądałoby kilka misji w Afryce, później kilka misji w Europie (jest Polska!) wprowadzając przy okazji kolejnych Commandosów. Przykładowo – Saper przyprowadziłby Snajpera do kolejnej misji przedstawiając go i życząc im powodzenia w docieraniu się na polu bitwy mając zupełnie dwa różne podejścia do rozwiązania sytuacji.

Rozgrywka jak za dawnych lat, choć nie bez drobnych komplikacji

Zacznę może od tego, co właściwie najłatwiej zauważyć po pierwszych chwilach z Commandos: Origins – o ile wiele elementów rozgrywki działa naprawdę dobrze i właściwie trudno się do czegokolwiek przyczepić, tak drobne problemy i błędy sprawiają, że to zaprzyjaźnienie się z przyciskiem „F5” służącym za szybki zapis stanu gry był wręcz kluczowy, aby przebijać się przez kolejne obszary w danych misjach.

I powiedziałbym, że to właściwie w dużym stopniu kwestia tego, że dla Claymore Games Studio to pierwsza gra i w dodatku skok na głęboką wodę z oczekiwaniami fanów co do formy rozgrywki. To nie są jednak rzeczy, których nie mogą wykluczyć pierwsze lepsze łatki. Ot czasami przeciwnicy się zawieszą w rozmowie, w innym momencie nagle z jakiegoś niewiadomego powodu zauważą naszych wojaków w krzakach… albo gra uzna, że zamiast iść prosto do celu po to, aby go załatwić zakręci się z dwa razy pod nogami strażnika. I to właściwie jest chyba jedyny, faktyczny powód, dlaczego Commandos: Origins nie zgarnie aż tak wysokiej noty, jaką mogłoby otrzymać. Bo o ile te drobnostki w ogólnym rozrachunku nie burzą mi dobrej zabawy, to jednak występują i w zależności od przezorności człowiek cofa się tych kilka sekund albo kilka minut, jeśli nie zapisywał rozgrywki. Tutaj checkpointów nie ma i weryfikacja wchodzi już od pierwszej misji samouczkowej.

Jednakże jeśli już przejdziemy przez te niedogodności, to z czasem coraz bardziej widać, że Commandos: Origins to tak właściwie w dużym stopniu to samo, co mocno spodobało się graczom w przypadku pierwszej oraz drugiej części. Różnica jest taka, że technologia przez te wszystkie lata poszła do przodu, a możliwości tworzenia skomplikowanych map w połączeniu z umiejętnościami Commandosów sprawiają, że tej kombinatoryki w tym wszystkim jest o wiele więcej.

I nawet jeśli mogłoby się wydawać, że w przypadku niektórych zadań pokonanie zleconych celów jest jednowymiarowe, to żeby do tych optymalnych rozwiązań dojść potrzeba czasu i analizowania wielu elementów na raz od ścieżek patrolowych po to, czy czasem co jakiś czas strażnik nie będzie zawiązywał buta. Tutaj da się kombinować zarówno z tym jak działa zasięg wzroku danego przeciwnika (co da się wykorzystywać brutalnie) podobnie jak to, jak mocno rozniesie się hałas wybuchającej beczki czy cysterny (tutaj zdecydowanie mam wrażenie, że momentami ten zasięg był za mały jak na to, ilu przeciwniku było w zasięgu potencjalnego wybuchu).

Dlatego też w przypadku niektórych wytrychów dywersyjnych, to jest bardzo różnie. Zasadniczo na logikę każdy większy wybuch w ramach kompleksu powinien postawić wszystkich na nogi i wysłać jak najwięcej oddziałów w jego kierunku na jakiś czas… ale tak nie jest. Podobnie jest ze strzelaniem, chociaż tutaj trzeba przyznać – najbardziej podobała mi się zabawa zasięgiem danych karabinów oraz tym, czy w ogóle coś nie stoi nam na drodze. Zasadniczo można tak działać, ale prawda jest brutalna i Commandosach chyba tylko karabin snajperski jest w stanie zdecydowanie na coś się przydać. Z jednej strony dystans, z drugiej fakt, że z takiej odległości mało kto nas usłyszy.

Nie mniej jednak pod względem arsenału dostępnego dla każdego z Commandosów, to są również nowości jak przykładowo granat rozpraszający wroga… który w sumie można byłoby nazwać czymś na kształt flashbanga połączonego z granatem dymnym. Z drugiej strony sam fakt tego, iż możemy pewne tematy załatwiać w trybie lethal/non-lethal również jest o tyle dobrym dodatkiem, że fani wyzwań będą mieli nad czym główkować. A tak jeśli spojrzymy na to z pewnego dystansu to okazuje się, że większość zabawek oraz możliwości naszej małej, dywersyjnej armii nie różni się wielce od tego, co było dostępne w pozostałych grach z serii. I w dodatku jednak trzeba kombinować na bazie tego, co mamy aktualnie pod ręką.

I tak, poniekąd brakuje mi głębszego zarządzania ekwipunkiem tak, jak to bywało w „trójce”, ale koniec końców to gra o początkach grupy oraz pewnego rodzaju hołd oddany tym legendarnym odsłonom serii, więc pewne skutki uboczne decyzji Claymore’ów rozumiem.

Dlatego też podsumowując mogę powiedzieć, że mimo różnych detali mogę powiedzieć, że Commandosi pod względem rozgrywki oraz skomplikowania spokojnie dorówunują poziomowi poprzednich gier z serii. Gdybym miał je sobie ułożyć, to prawdopodobnie postawiłbym Commandos: Origins nieco za Behind Enemy Lines oraz Beyond Call of Duty (jednak tam klimat tworzył wiele miłych wspomnień) biorąc pod uwagę to, że Commandos 2: Men of Courage to absolutny szczyt serii. Dlaczego przed „trójką”? Głównie dlatego, że mimo unowocześnienia była nieco bardziej ograniczona pod pewnymi względami. Zanim jednak pojawią się głosy, że Origins ma podobne podejście – tak, momentami i wynika ono z faktu wprowadzania gracza w pole walki. W „trójce” był to świadomy wybór twórców idąc niejako za trendami w grach.