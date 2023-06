Recenzja filmu Tyler Rake 2. Trochę Stevena Seagala, trochę Johna Wicka

Nawet Netflix nie spodziewał się, jak wielkim sukcesem stanie się pierwsza część Tylera Rake’a. Film kończy się w sposób, który nie zapowiada żadnej kontynuacji, jakby historia bohatera granego przez Chrisa Hemswortha dobiegła końca. Produkcja jednak cieszyła się ogromną popularnością, nie tylko za sprawą głównej gwiazdy, która po premierze dwóch części Avengersów była akurat na topie, ale również za sprawą braci Russo, którzy stali się najgorętszymi nazwiskami w Hollywood. Tyler Rake do dzisiaj znajduje się na liście dziesięciu najpopularniejszych filmów Netflixa. Platformie nie pozostało więc nic innego, jak dosłownie, przywrócić do życia swojego nowego bohatera kina akcji i wysłać go na kolejną niebezpieczną misję, która wyraźnie ma rozbudowywać uniwersum w podobny sposób, jaki uczyniono to w Johnie Wicku. Ale czy Tyler Rake 2 jest aż tak dobrym filmem, aby kontynuowanie serii miało sens?

Historia rozpoczyna się w tym samym momencie, w którym kończy się poprzedni film. Ciężko ranny Tyler Rake (Chris Hemsworth) spada z mostu, zostając w ostatnich chwili uratowanym. Trafia do szpitala, gdzie przez wiele miesięcy znajduje się w śpiączce. Po obudzeniu rozpoczyna długie leczenie i rehabilitację, aby wrócić do żywych. Nik Kahn (Golshifteh Farahani) wraz z bratem Yazem (Adam Bessa) zabierają Tylera do odosobnionej chatki w górach daleko od wszelkiej cywilizacji. Po jakimś czasie Rake’a odwiedza tajemniczy zleceniodawca (Idris Elba), który oferuje mu kolejną pracę. Bohater ma za zadanie uratować z gruzińskiego więzienia siostrę swojej byłej żony wraz z jej dziećmi, która wżeniła się w lokalnego gangstera. Tyler znów zbiera swój zespół, aby tym razem wykonać najbardziej osobistą misję w swoim życiu.

Joe Russo kolejny raz udowodnił, że nie jest dobrym scenarzystą i Marvel podjął dobrą decyzję, aby bracia nie pisali historii do superbohaterskich produkcji studia. Może nie jest to taka porażka, jak przy okazji The Gray Man, ale już pierwsze minuty udowadniają, że Tyler Rake 2 jeżeli czymkolwiek będzie mógł się obronić, to widowiskową akcją i ewentualnie bohaterami, ale na pewno nie narracją i opowieścią, której zdecydowanie bliżej do taśmowo kręconych za kilka dolarów akcyjniaków ze Stevenem Seagalem. Dla fanów takich filmów będzie to zapewne spory plus, że pretekstowa historia, schematyczni złoczyńcy i fabularne rozwiązania nie przeszkadzają w tym co najważniejsze, czyli samej akcji.